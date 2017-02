IDEAM alerta por aumento de la radiación ultravioleta

Debido a los bajos valores de ozono que se presentan en el país normalmente durante gran parte del año, pero especialmente en febrero y marzo, hecho que coincide con la poca nubosidad que se espera en estos meses; en horas de la mañana y primeras horas de la tarde, se incrementarán los valores de radiación ultravioleta.

El ozono absorbe la radiación ultravioleta procedente del Sol y si su cantidad disminuye durante los meses mencionados, aumentará la radiación ultravioleta en superficie, lo cual puede producir eritemas (quemaduras de la piel por exposición al Sol), acelerar el envejecimiento de la piel, afectar el sistema inmunológico, producir cáncer de piel y daños oculares. Los valores altos y peligrosos de radiación ultravioleta se presentarán en todo el territorio nacional, pero los máximos se darán en las zonas montañosas, en particular al sur de Antioquia, santanderes, Tolima, Eje Cafetero, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Cauca y Nariño.

Es importante precisar que Colombia por estar ubicada en el trópico, que es la zona de la Tierra donde se presenta los más bajos promedios de ozono total, presenta alta incidencia de radiación ultravioleta en superficie durante todo el año.

Con base en lo anterior y atendiendo las advertencias de las autoridades sanitarias y ambientales, a continuación se presentan las siguientes recomendaciones:

Evite la exposición directa al Sol entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Cerca del 80% de la radiación UV se recibe en este período de tiempo.

Incremente el tiempo de resguardo en la sombra. Esta es una de las principales defensas contra la radiación solar.

Use ropa protectora cuando se está exponiendo al Sol, es decir, camisa de manga larga y sombreros de ala ancha para proteger los ojos, la cara y el cuello.

Además utilice lentes oscuros que tengan protector UV y un diseño envolvente o paneles laterales.

Controle que zonas como las orejas, labios, entorno de ojos, cuello, la nuca, pies y manos estén cubiertas y protegidas.

Use bloqueadores solares de amplio espectro para la piel, con un factor de protección 30 o mayor, cuantas veces lo necesite, pero no caiga en el error de considerarlos tan seguros que le permitan multiplicar la exposición al sol.

Use los protectores solares 30 minutos antes de la exposición solar y reaplique cada 2 a 4 horas, aunque diga que es a prueba de agua.

La mayor parte de la exposición a la radiación UV a lo largo de toda su vida habrá ocurrido antes de los 18 años. Proteja a sus hijos, tendrán una piel más sana y de aspecto más joven toda la vida.

Si su piel además de roja, arde y duele, no se automedique. Consulte con un médico ya que puede ser una quemadura de primer grado.

Aunque el cielo esté nublado puede quemarse. Las quemaduras y el cáncer de piel se deben al componente UV de los rayos del Sol y la radiación UV puede atravesar las nubes.

En las montañas la intensidad de la radiación UV aumenta aproximadamente un 10%, con cada 1000 metros de incremento de la altitud.