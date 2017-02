Piden investigar a Santiago Uribe Vélez por vínculos con paramilitares

Se trata de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, corporación que compulsó copias ante la Fiscalía General para que se investiguen los presuntos nexos del ganadero Santiago Uribe Vélez con grupos paramilitares del departamento del Chocó y Antioquia en el año 2001.

Esta decisión del Tribunal se da luego de la declaración del excomandante paramilitar Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias ‘Ricardo’.

‘Ricardo’ dijo que Santiago Uribe Vélez, Jorge Escobar, alias ‘Bigotes’ y Juan Diego Vélez, financiaron estructuras paramilitares en estos dos departamentos. Que empresarios y porcicultores de la región aportaron altas sumas de dinero para su expansión, además de prestar sus propias viviendas para la realización de reuniones.

Según alias’Ricardo’, Santiago Uribe Vélez era: “contribuyente volutario de la organización”. Aclaró que junto a otros empresarios y hacendados, dieron apoyo logísitico y financiero para el fortalecimiento y expansión de estos grupos paramilitares en Antioquia y Chocó.

En su declaración, “Ricardo” señaló que: “(…) en el caso de Santiago yo quisiera hacer una aclaración que por parte de Bigotes un señor que estuvo encarcelado en España hasta hace poco era socio de una pesebrera de Juan Diego Vélez, hermano de Germán Vélez, primos del doctor Álvaro Uribe Vélez y de Santiago, el me lalmó a mi para ver la posibilidad de que no se le pidiera plata a Santiago Uribe y me accdedió a no seguirle pidiendo plata”.

Y se agrega que: “pero para aclararle que en tema de voluntario debió haber aportado voluntariamente, pero después mandó una razón de que no iba a seguir aporrando porque no le daba el negocio (..) Jorge Escobar, amigo de éste, transmitió la petición de Santiago Uribe de no volver a aportar dinero a la organización, petición a la que accedió el postulado”.

En el fallo se señala: “El postulado Rodrigo Alberto Zapata Sierra ya había señalado a Santiago Uribe como contribuyente de la organización, pues tal y como lo señaló la Fiscalía ‘el postulado Zapata Sierra refiere a un ciudadano de Nombre Santiago Uribe, dueño de la Ladrillera Ambala de Amaga (sic) como una persona que realizaba aportes a la organización”.