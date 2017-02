Taxistas pidieron la renuncia del secretario de Movilidad Juan Pablo Bocarejo

Los taxistas de Bogotá pidieron la renuncia del Secretario de Movilidad,Juan Pablo Bocarejo, al descubrir un estudio firmado por el funcionario sobre algunos de los beneficios de Uber. Para los conductores, se presenta un conflicto de intereses.

El secretario Bocarejo explicó que se trató de una investigación que realizó cuando estaba en la academia y que no interfiere en sus funciones como secretario de Movilidad, pues hasta ahora ha cumplido con su trabajo.

“Hicimos un ejercicio académico que no era mirar la viabilidad de Uber. Lo que mirábamos es qué beneficios podía generar”, aclaró Bocarejo.

De acuerdo con Bocarejo, no hay conflicto de intereses porque desde su cargo él no dicta la norma, sino que la hace cumplir y en eso no ha fallado.

Una prueba de ello, según Bocarejo, son los 8.422 comparendos por trasporte informal, incluyendo Uber, y los operativos en contra de estos, que se han duplicado en Bogotá.

El estudio indica que gracias a la utilización de esta aplicación, se evitaron muchos accidentes de conductores ebrios y se dejaron de utilizar 35.000 y 55.000 de parqueaderos al día en las localidades de Usaquén y Chapinero.

“El alcalde Enrique Peñalosa puso a Garavito a cuidar el jardín infantily evidentemente hay un conflicto de intereses. Por eso solicitamos la renuncia de Bocarejo”, manifestó Hugo Ospina, representante de los taxis en Bogotá.