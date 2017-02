Pólizas para perros que exige nuevo código de policía no se consiguen

Diez días después de que entró en vigencia el nuevo Código de Policía, que les exige a los dueños de perros catalogados como potencialmente peligrosos adquirir una póliza que cubra los daños causados por su mascota, estás aún no están disponibles en el mercado.

De acuerdo con varias aseguradoras consultadas por EL TIEMPO, en sus portafolios no se ofrece esta póliza debido a que el Gobierno todavía no las ha reglamentado. Es decir, no están definidos sus alcances, tipo de cobertura, montos, etc.

Sin embargo, dueños de estos perros denuncian que ya han recibido comparendos pedagógicos por no adquirirlas. En seis meses, la multa será económica.

“La Policía ya está poniendo comparendos pedagógicos, pero imagínese si en seis meses no está reglamentado este tema”, manifestó Giovanna Caballero, de la fundación Bull Kan Colombia.

El código estipula que quienes no tengan la póliza de responsabilidad civil serán acreedores de una multa de 786.989 pesos. Sin embargo, esta no podrá exigirse hasta tanto el Gobierno emita el decreto oficial del nuevo Código de Policía en el que quede definida dicha reglamentación.

Mientras tanto, algunos dueños de estos perros han optado por comprar seguros voluntarios ofrecidos por algunas compañías aseguradoras pero que no tienen la misma cobertura fijada por el código, y por lo tanto no evitarían la multa.

“Varias aseguradoras ofrecen una póliza de hogar en la que puedes afiliar a tu mascota y te cubre los daños que esta pueda causar, siempre y cuando en el momento del daño el perro haya tenido puesto el bozal. Si al perro se le suelta el bozal en el parque y muerde a alguien, no cubre el daño, y si está en mi casa sin bozal y muerde a alguien, tampoco se aplica. Eso es como comprar un seguro para el carro y no poder sacarlo del garaje”, dijo Giovanna.

Animalistas, en alerta

Otro caso es el de las fundaciones que rescatan este tipo de animales. Sandra Cruz, dueña de la fundación Abrazos Perrunos, que brinda ayuda a unos 100 perros rescatados de las calles de Soacha, entre ellos a 25 pitbull, señala que tampoco hay claridad sobre si ellos tendrían que comprar una póliza por cada perro rescatado. Esto, dice Sandra, sería imposible, pues trabaja con recursos propios y donaciones.

“Esta es una labor sin ánimo de lucro, el Estado no nos apoya en nada y este tema nos preocupa porque no podemos pagar una póliza por cada perro que rescatamos. Además, a los pitbull que tenemos no los podemos dar en adopción porque con lo del código la gente los está botando a la calle”, explicó Sandra.

Esta situación no solo ha generado confusión, sino que además rescatistas de animales aseguran que ha aumentado el abandono de perros de razas como pit-bull terrier, bull terrier y rottweiller.

“Todos los días nos llaman tres o cuatro personas a decirnos que encontraron un perro de estas razas abandonado, y eso es aún más grave porque un perro abandonado en la calle, sin cuidados y sin alimentos, sí podría volverse peligroso”, afirma Giovanna Caballero.

Fuente El Tiempo