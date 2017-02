A tercer debate propuesta para que voceros de las Farc participen en el Congreso

El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, como autor del proyecto, en su intervención pidió a miembros del partido Centro Democrático su participación en una subcomisión que permita verificar la implementación de los acuerdos de paz.

Por su parte, los miembros de este partido manifestaron su rechazo a esta propuesta. “Hasta que Las Farc no abandonen prácticas violentas, liberen a los niños reclutados y abandonen el narcotráfico no podemos recibirlos en el Congreso. Es inmoral su presencia en este recinto, no es posible que avalemos la violencia como forma de democracia”, aseguró el senador Alfredo Rangel.

Los senadores Faruk Urrutia y María del Rosario Guerra también sentaron su voz de protesta ante esta propuesta.

Sin embargo, otros congresistas manifestaron su apoyo a esta iniciativa, como fue el caso del Senador Iván Cepeda quien en su intervención ante la plenaria afirmó que “le damos la bienvenida a este proyecto de ley para que los miembros de Voces de Paz intervengan de manera ordinaria en el Congreso, así mismo solicito que se abra un espacio para las víctimas en los debates de paz que se den en el Congreso”.

Finalmente, con la intervención de los senadores Guillermo Santos, Luis Fernando Velasco, Manuel Enríquez, Carlos Enrique Soto y Ernesto Macías, quienes también apoyaron e invitaron a los demás asistentes a la Plenaria a votar el proyecto de ley positivamente, se abrió la votación la cual tuvo como resultado 54 votos a favor. El proyecto pasará a tercer debate a la Cámara de Representantes.