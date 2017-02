Departamento superó sus metas de recaudo e inversión

Loterias

Resultados de loterías del 14 de febrero:

Cruz Roja 2169 – Serie 203

Huila 8987 – Serie 66

DORADO:

Mañana 8919 – Tarde 8898

SUPER ASTRO SOL:

5271 – Signo Cáncer

SUPER ASTRO LUNA:

6525 – Signo Tauro

CHONTICO:

Día 2111 – Noche 9645

PAISITA:

Día 4362 – Noche 9008

CAFETERITO:

Tarde 6600 – Noche 0631

PIJAO:

6326

CASH THREE:

Día 957 – Noche 523

PLAY FOUR:

Día 4046 – Noche 7428

EVENING:

9867

WIN FOUR:

6246

SAMAN:

2178

SINUANO:

Día 2299 – Noche 6480

CULONA:

5982

CARIBEÑA:

Día 5635 – Noche 1036

MOTILÓN:

Día 5767 – Noche 2331

LA BOLITA

Día 6488 – Noche 1212