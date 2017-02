Esta semana entra el último guerrillero de las Farc a las Zonas Veredales

El Presidente Juan Manuel Santos declaró este miércoles que esta semana entra el último miembro de las Farc a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización establecidas en el Acuerdo de Paz, para la dejación de armas.

En la apertura del Quinto Gabinete Binacional Colombia-Ecuador, el Jefe del Estado le expresó al gobernante de este último país el apoyo a los esfuerzos de paz de Colombia y dijo que el respaldo de los países vecinos fue fundamental.

“Esta semana, Presidente Correa –y usted debe sentirse orgulloso, porque usted ha sido parte de eso– esta semana entrará el ultimo guerrillero de las Farc a una de las zonas veredales”, manifestó el Mandatario.

Subrayó que “eso hace unos meses era impensable. Hay mucha gente que en Colombia todavía no cree que eso es cierto. Dicen no, eso es mentira, hay algo con lo que nos están engañando, eso no puede estar sucediendo”, comentó.

El Presidente Santos señaló que “si no hubiese sido –y se lo digo permanentemente– por el apoyo de la comunidad internacional, pero sobre todo del apoyo de la región, de los países vecinos, este proceso no hubiese llegado a buen puerto”.

“Es que tres generaciones de guerra ocasionan demasiadas cicatrices, físicas y mentales, y eso es lo que estamos afortunadamente superando y estamos pasando la página”, declaró.

Por otra parte, el Presidente de Colombia expresó su pesar de que esta fuera la última reunión binacional de Correa como Mandatario, ya que finaliza su período presidencial.

“Lo despedimos con gratitud, con amistad”, le dijo al Presidente de Ecuador, donde se elegirá un nuevo Mandatario el próximo domingo.

Recordó que hace seis años, cuando tomó posesión, las relaciones con Ecuador estaban en la peor crisis y a fuerza de voluntad, se recuperaron y llegaron a ser beneficiosas para sus pueblos.

El Mandatario colombiano se refirió a los Gabinetes Binacionales con Ecuador y subrayó que “los resultados han sido muy importantes en todos los frentes”, entre los cuales citó la infraestructura, seguridad, medio ambiente y manejo fronterizo.

“Que tenemos muchísimo por avanzar, por supuesto que hay muchísimo por hacer”, sostuvo.

Por su parte el Presidente de Ecuador dijo que la paz de Colombia ayuda a toda la región y agregó que ese apoyo seguirá ahora que se realizan los diálogos con el ELN en suelo ecuatoriano.

Colombia “cuenta con todo nuestro apoyo en este proceso”, sostuvo Correa.