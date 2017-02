Cortes de agua para este jueves 16 de febrero en Bogotá

Loterias

Resultados de loterías del 15 de febrero:

Baloto 14 – 17 – 21 – 25 -30 -31 - Revancha 06 – 11 – 15 – 22 – 28 – 42

Manizales 9859 – Serie 41

Valle 6325 -Serie 80

Meta 7453 – Serie 22

DORADO:

Mañana 4167 – Tarde 6605

SUPER ASTRO SOL:

2839 – Signo Leo

SUPER ASTRO LUNA:

9448 – Signo Leo

CHONTICO:

Día 9553 – Noche 2437

PAISITA:

Día 1289 – Noche 7067

CAFETERITO:

Tarde 7522 – Noche 9360

PIJAO:

4552

CASH THREE:

Día 980 – Noche 439

PLAY FOUR:

Día 6728 – Noche 1779

EVENING:

0197

WIN FOUR:

0864

SAMAN:

8323

SINUANO:

Día 7044 – Noche 3796

CULONA:

8952

CARIBEÑA:

Día 9787 – Noche 3501

MOTILÓN:

Día 6347 – Noche 3672

LA BOLITA

Día 3801 – Noche 4542