Denuncian maquillaje para las cifras de seguridad en la capital

En este aspecto, se manifiesta que “los atracos callejeros se redujeron por primera vez en 8 años”, mostrando a la opinión pública que la seguridad de la Capital se encuentra en el top de los indicadores de la percepción ciudadana.

Situación que no es real, pues basta con hacer un recorrido por los medios masivos de comunicación quienes a diario reportan noticias de atracos, muertes violentas y riñas en todas las localidades de la ciudad.

Así las cosas, en el documento presentado por la Administración no se mencionan casos que podrían cambiar el sentir de la ciudadanía en cuanto a la seguridad de la ciudad, tales son los casos de intolerancia que se presentan a diario en Bogotá. Solo por mencionar alguno de esos, se recuerda la muerte del joven de 17 años, Jonathan Almonacid quien por reclamar en el “juego de la Bolita” en el que apostó, salió estafado y asesinado en San Victorino, centro de la ciudad. Además, vecinos del sector mencionan que está disparada la inseguridad y ocurren atracos. (El Tiempo 2017)

Esta afirmación también es sustentada por cifras, según la encuesta de percepción ciudadana de Bogotá Cómo Vamos. Los bogotanos piensan que tan solo 3 de cada 10 personas se comportan bien con los niños, discapacitados y vecinos; solo 2 de 10 lo hacen frente a las mujeres, la vida y las minorías étnicas; y únicamente una persona de cada 10 se comporta bien frente a los desplazados, los reinsertados y aquellos ciudadanos con diversa orientación sexual.

Estas cifras no pueden ser ignoradas por la Administración, pues sustentan realidades como las citadas por los medios, sin contar con las que no son denunciadas, dejando un sin sabor en la comunidad en general que ha sido engañada con la información sesgada que se está publicando con el único fin de confundir y desinformar a los ciudadanos de Bogotá.

Otro punto que no se menciona en el documento y que por su relevancia debe ser tenido en cuenta para sacar conclusiones respecto a la percepción de seguridad es la violencia contra la mujer. En la capital cerca de la mitad de la población son mujeres, sin embargo, representan más del 80% de los casos de violencia de pareja.

Entre enero y septiembre del año 2016, 8.138 mujeres fueron agredidas por su pareja, 15% más que en el mismo periodo de 2015. Asimismo, cada hora una mujer fue víctima de violencia interpersonal y fueron asesinadas dos mujeres cada semana. (Bogotá Cómo Vamos 2016)

Estos datos no pueden ser encubiertos por la Administración, quien se ha dedicado a presentar al nuevo secretario de seguridad, como el gurú de la seguridad ciudadana a nivel mundial y que en el desempeño de sus funciones ha dejado mucho que decir, pues se ha dedicado a la implementación de una aplicación que hasta ahora no ha mostrado resultados satisfactorios, a mostrar resultados que no corresponden a la opinión pública y abandonar el combate de la inseguridad de una manera integral.