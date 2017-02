Renunció el ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño para aspirar al Senado

–Apenas a un año de haber asumido el cargo, renunció el ministro de Justicia Jorge Eduardo Londoño Ulloa, para no quedar inhabilitado para aspirar al Senado de la República en las elecciones de 2018.

Londoño Ulloa, oriundo de Puerto Boyacá y abogado de la Universidad Externado de Colombia, presentó en las últimas horas su carta de dimisión al presidente Juan Manuel Santos.

El ministro de Justicia es el primer alto funcionario del gobierno del presidente Juan Manuel Santos que hace efectiva su renuncia al cargo por aspiraciones políticas, aunque, de hecho, el vicepresidente Germán Germán Vargas, fue el primero en anunciar su retiro del gobierno por esa motivación.

En efecto, Vargas Llera confirmó su decisión de salir del cargo el pasado 12 de enero para aspirar a la presidencia de la república para el periodo 2018-2022.

“Voy a aprovechar estas semanas que me restan para dejar andando programas de vivienda en 100 municipios del país y luego acatare la ley y renunciare antes de mayo para no inhabilitarme. La fecha exacta no la sé pero eso lo conversaré con el presidente Santos y nos pondremos de acuerdo”, precisó entonces.

El propio presidente Santos, pocas horas después, indicó que Vargas Lleras dejará el cargo en marzo próximo y para reemplazarlo oficializó el nombramiento del general retirado y exdirector de la Policía Nacional Oscar Naranjo.

El ministro Jorge Eduardo Londoño oficializó su dimisión este jueves en Puerto Boyacá, su tierra natal, donde presidió varios actos, entre ellos la inauguración de un Centro de Convivencia.

“Este es un Centro de Convivencia donde podremos resolver los conflictos de una manera tranquila”, aseguró Londoño Ulloa tras cortar la cinta de inauguración.

“Estoy seguro que ya no es hora de odios o rencores, es hora se que las futuras generaciones puedan vivir en un mejor mundo. La guerra lo que deja es más violencia y la violencia deja madres sin sus hijos. Tenemos una gran oportunidad”, puntualizó.

Destacó que el año pasado realizó una Conciliatón Nacional en la que más de 60 mil personas “resolvieron diferencias”.

El ministro también visitó el establecimiento carcelario y penitenciario del municipio boyacense.



Mientras se nombra un titular en propiedad, quedará como ministro de justicia encargado el viceministro Arleys Cuesta.