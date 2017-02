Trump promete un nuevo decreto sobre migración la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó este jueves que en la próxima semana emitirá un nuevo decreto para bloquear el ingreso de inmigrantes y refugiados al país, después de que una orden similar firmada hace tres semanas fue suspendida por la justicia.

“Voy a emitir un nuevo decreto en la próxima semana que protegerá nuestro país de forma amplia”, dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Reiteró además su intención de construir “un gran muro” con México que no será “una broma como el actual”, y afirmó que se involucrará personalmente para “reducir su coste”, que las últimas estimaciones sitúan por encima de los 21,600 millones de dólares.

“Va a ser un gran muro. Y lo negociaré yo, de modo que el precio se bajará como el resto de las cosas que he negociado para el Gobierno”, dijo Trump en una rueda de prensa no prevista en su agenda en la Casa Blanca, en la que no mencionó, como en otras ocasiones, que será México quien se haga cargo de la factura.

El coste estimado del muro fronterizo ha ido creciendo progresivamente desde los alrededor de 8,000 millones de dólares que calculó inicialmente Trump, hasta los 21,600 millones, según los últimos cálculos del Departamento de Seguridad Nacional.

Por ello, el presidente indicó que se había reunido con su secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, para “comenzar el proceso” de construcción del muro en la frontera sur, algo que remarcó como “una promesa de campaña”.