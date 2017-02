Política de bilingüismo para Bogotá es un fracaso

Con un fuerte llamado de atención a la administración distrital, este viernes en el cabildo, el concejal Roger Carrillo Campo expresó su descontento por la deficiencia en la implementación del aprendizaje de una segunda lengua para los capitalinos.

Carrillo señaló que: “La política de bilingüismo en Bogotá es un fracaso, es lamentable que hoy nuestros jóvenes no puedan competir por falta del dominio del inglés, es evidente que en un mundo globalizado, no es suficiente hablar una sola lengua, los jóvenes hoy no están acordes a las exigencias del mercado laboral y eso impide que puedan acceder a espacios y oportunidades que solo las da el manejo de una segunda lengua”.

El cabildante instó a la Secretaría de Educación Distrital para que asuma el reto con seriedad, recordó que desde que llegó al concejo ha insistido en la necesidad del bilingüismo para un sector como el turístico quer es uno de los polos de desarrollo de las grandes ciudades.

Y agregó que: “No puede ser posible que hoy no tengamos ni siquiera señalización bilingüe para los turistas, que no tengamos personal capacitado en una segunda lengua, en los diferentes servicios que ofertamos, es evidente que hay una enorme deficiencia en el avance, menos de 20 colegios de las 20 localidades tienen el modelo bilingüe”

Finalmente Carrillo Campo señaló que Colombia ocupó el puesto 42 entre 63 naciones y de 14 naciones de América Latina evaluadas ocupó el noveno lugar, por debajo de Perú y Ecuador en el más reciente Índice de Aptitud en Inglés (EF EPI), que calificó el desempeño de estudiantes de todo el mundo que presentaron sus pruebas en el 2013.