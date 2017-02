Hoy finaliza llegada de las Farc a las zonas de concentración

Este sábado finaliza el arribo de los desmovilizados de las Farc a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, donde los insurgentes procederán al proceso de dejación de armas.

Con la llegada de cerca de 300 guerrilleros a Agua Bonita, Caquetá, se da fin a varias semanas de retraso en esta zona transitoria para la debida adecuación.

El veedor del proceso en Caquetá, Fernando Torres, insistió que a pesar de la llegada de los últimos guerrilleros persisten las dificultades en la zona.

“Aún no hay agua potable, no hay energía, los dormitorios están a medias, lo que hay que resaltar aquí es que los compañeros de las Farc, están haciendo un esfuerzo muy importante porque están comprometidos con la paz, pero el gobierno no ha cumplido” señaló Torres.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos indicó esta semana que “Para el 1º de junio –cuando se cumplan 180 días desde el llamado Día D– todas las armas de las FARC que atemorizaron a nuestra población estarán en poder de las Naciones Unidas. ¡Qué gran logro para Colombia y para el mundo!”.

El Mandatario señaló: “Lo que hemos visto en estos días es la marcha de la esperanza. Centenas y centenas de personas caminando, llegando en buses, camiones, lanchones, hacia el comienzo de una nueva vida”, manifestó ante los embajadores y jefes de misiones y organismos.

Los guerrilleros son recibidos en Agua Bonita por el jefe de los observadores de la misión de la ONU en Colombia y coordinador del mecanismo tripartito, Javier Pérez Aquino; el jefe de la delegación de paz de las Farc, Iván Márquez; y los delegados del mecanismo en la instancia regional de Florencia, Coronel Ramón Guardado, jefe regional de los observadores; teniente coronel Conrado Pérez, representante regional del Gobierno; y Colacho Mendoza representante de las Farc.