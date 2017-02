Samsung abrió centro de servicios en el barrio Venecia

Es una realidad que el sector TIC es uno de los más dinámicos en Colombia, lo que ha llevado a ampliar la penetración de teléfonos celulares en los diversos niveles socioeconómicos del país. Muestra de esto, es el crecimiento en la adquisición de móviles durante los últimos años, debido a las tendencias tecnológicas que van transformando el mercado, la usabilidad de los dispositivos y a las diferencias que pueden existir entre los diferentes modelos.

De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) al cierre del tercer trimestre de 2016, había más de 58 millones de abonados móviles, lo que refleja una penetración de 120%, en promedio, del mercado de celulares.

A su vez, la entidad asegura que el servicio de Internet móvil por suscripción al término del tercer trimestre del año anterior alcanzó un total de más de 9 millones suscriptores, con una variación absoluta de 606 mil usuarios con relación al segundo trimestre de 2016.

Estas cifras no solo revelan un crecimiento interesante del sector durante los últimos años, sino que evidencian el interés que los usuarios tienen cada vez más en los beneficios de la tecnología, como la interconectividad, gracias a la conexión a Internet que ofrecen los smartphones.

De hecho, los niveles socieconómicos menos favorecidos registran un comportamiento positivo debido a la oferta de productos y servicios, y a la democratización de nuevas tecnologías. Se ha vuelto tan común e indispensable el tema de la conectividad móvil, que se ha dejado de estratificar el uso de la tecnología para ampliar el acceso a los usuarios.

Mayor acceso a la tecnología

Bogotá, con casi 7 millones de habitantes, se convierte en el epicentro de la economía del país. En la ciudad se encuentran diversos niveles socieconómicos que han ido adquirido mejor tecnología con el paso del tiempo.

De acuerdo con un estudio realizado en 2014 por el MinTic, 23% de las personas de sectores medios y vulnerables ya contaban con acceso a tecnología y smartphones que les permitían conectarse a internet para estudiar, capacitarse, relacionarse y entretenerse, entre otras actividades.

Los esfuerzos de empresas de tecnología como Samsung, que han puesto al alcance de todos los usuarios un amplio portafolio de productos ajustados a sus necesidades, y el trabajo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) en materia de cobertura, han llevado a que el acceso a la tecnología sea más democrático, reduciendo las brechas sociales.

Por esta razón, cada vez más las personas de niveles socioeconómicos 1, 2 y 3 de la capital se están adaptando a las tendencias tecnológicas. Esta cifra resulta sorprendente, pues de los cerca de 7 millones de habitantes de Bogotá, casi 4,2 millones reside en el sur de la ciudad.

Teniendo en cuenta este importante crecimiento y la concentración de habitantes en el sur de Bogotá, Samsung Colombia –empresa líder en tecnología- inaugura el primer Centro de Servicio en Alkosto del barrio Venecia de Bogotá.

De esta manera, residentes de localidades como Tunjuelito, Kennedy, Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño e incluso del municipio de Soacha, podrán acceder a atención personalizada, experiencias y un portafolio robusto de la marca, con el fin de minimizar tiempos, agilizar los procesos de respuesta y acceso a mayor información.

“Con esta apertura presentamos un nuevo canal de atención, servicio y pedagogía que permite a más de 4,2 millones clientes actuales y potenciales del sur de Bogotá acceder a la atención personalizada de todo nuestro portafolio, de forma eficiente y efectiva”, destaca Marlon Giovanni Acuña, Director de Servicio al Cliente de Samsung Electronics Colombia.

De esta manera, asesores altamente calificados ofrecen capacitaciones en el funcionamiento y configuración de los dispositivos celulares, información sobre las características del producto, diagnóstico técnico y del servicio de reparación dentro y fuera de garantía, asegurando la calidad y el respaldo de Samsung.

“Este Centro de Servicio facilita el contacto con nuestros clientes, los ayuda en el proceso de posventa, en la apropiación tecnológica y genera una experiencia distinta y novedosa enseñándole los diferenciales de innovación. Nuestra promesa de servicio es atender en el menor tiempo posible cada caso, por eso los técnicos atienden a los usuarios para diagnosticar y solucionar en frente del cliente”, agrega Marlon Giovanni Acuña.

La pedagogía sobre el uso de la tecnología permite que los usuarios tengan una mejor apropiación de la misma, favoreciendo a la productividad y eficiencia. “No basta con comprar un Smartphone, es importante que el usuario lo sepa utilizar para que pueda sacar el mayor provecho del mismo para acceder a mayores oportunidades educativas y de entretenimiento y así cerrar brechas sociales”, finaliza Giovanny Acuña.

Con el fin de facilitar atención, el centro de servicio Samsung prestará atención de lunes a viernes (de 10 am a 7 pm), los sábados (de 10 am a 5 pm) y los domingos y festivos (de10 am a 4 pm).