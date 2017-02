Icfes suspende publicación de resultados del concurso docente

La Comisión Nacional del Servicio Civil, entidad que realiza la evaluación, debía publicar un anuncio cinco días hábiles antes de que el Icfes diera a conocer los resultados, como no lo hicieron a tiempo, ordenaron no publicar la lista de los favorecidos. La Comisión Nacional dijo que no publicó el aviso por temas logísticos.

Luz Amparo Cardozo Canizales, comisionada de la entidad nacional, señaló que: “La Comisión Nacional del Servicio Civil informa con una antelación no inferior a 5 días hábiles cuándo se va a publicar la lista para que las personas estén listas, no hemos hecho ese aviso de información y por eso es necesario el aviso. Este se va a publicar en marzo, y cinco días siguientes a ese aviso, el Icfes publicará los resultados”.

Con esta nueva situación, los docentes aspirantes al escalafón del Magisterio deberán esperar hasta el mes de marzo para conocer si continúan en el proceso.

Luego de publicados los resultados del Icfes, se hará un análisis de los antecedentes y se conocerán las vacantes.

Cardozo Canizales, también indicó que: “Se está llevando dentro de los términos de la convocatoria, se están siguiendo las reglas, estén tranquilos … En un proceso que tantas personas acceden, eventualmente se puede presentar algún tipo de investigaciones, pero eso es un 0,01% de las personas que se presentan, razón por la cual no tiene ningún estado de alerta”.

Desde el Ministerio de Educación se afirmó que los resultados están listos, pero hasta tener una autorización de la Comisión Nacional del Servicio Civil, no se pueden difundir a los interesados.