Investigan si edil del Partido de la U agredió a la líder Eulalia Ordoñez en plena JAL en Cali

El edil del Partido de la U en Cali, Jhon Bolaños, aparentemente agredió brutalmente a la líder Eulalia Ordoñez en plena JAL de la capital vallecaucana el pasado domingo.

A través de redes sociales, el abogado Andrés Santamaría realizó la denuncia de la agresión.

Repugnante ayer a la lider Euralia Ordoñez que trabaja por las mujeres de Cali, en plena Jal otro Edil Jhon BOLAÑOS "el salvaje" la agrede pic.twitter.com/XXVVGsZY09 — Andrés Santamaría (@AnSANTAMARIA) 20 de febrero de 2017

Al parecer, la agresión se presentó cuando la presidenta de la JAL, Eulalia Ordoñez Almanza, intervenía en la sesión y sin razón alguna, el también edil Jhon Bolaños se lanza salvajemente sobre ella y la golpea en la nariz con su cabeza.

“En la sesión John Bolaños me agrede con un cabezazo en mi cara por no permitir que me gritara, me partió mi nariz todo por servirle a la comunidad”, afirmó Eulalia en un video grabado minustros después de la agresió.

En el vídeo se observa como Eulalia se encuentra postrada en el piso a raíz del golpe y se observan los rastros de sangre en su rostro y en el suelo.

#Video Indignación por agresión contra líder comunitaria en una asamblea comunal del oriente de #CaliCo pic.twitter.com/ySDKiwd0XL — Blu Radio Cali (@BluRadioCali) 20 de febrero de 2017

También habría resultado lesionado el edil Javier Quintero, quien también asegura que fue golpeado por el político cuando intentaba tomar fotos para registrar lo sucedido, como se escucha en la grabación.

“La investigación es clave ante este hecho gravísimo y esto me parece un mensaje importante para todos los que trabajamos en política, que entiendan que cuando se es figura pública hay que dar ejemplo y más ahora que estamos promoviendo la cero tolerancia a la violencia contra la mujer”, afirmó la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Martha Ordóñez.

Por su parte, el senador Roy Barreras, codirector del partido político, rechazó el reprochable comportamiento del edil Bolaños y exigió un castigo para el político.