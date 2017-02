Una buena administración de los gastos puede ser muy rentable

Para esta altura del año, generalmente, ya las personas regresaron de vacaciones, los hogares terminaron las compras de los útiles escolares y los gastos mensuales volvieron a la normalidad.

Este sería el momento propicio para preguntarnos cómo empezar a ahorrar y, teniendo en cuenta que el trabajo juega un papel fundamental y se lleva la mayor parte de nuestro tiempo, deberíamos considerar qué hacer para que estas dos acciones se complementen.

Según estadísticas de la Superintendencia Financiera, con corte a noviembre de 2016, el 95 por ciento de los clientes que tienen cuentas de ahorro con establecimientos de crédito en Colombia, cuentan con menos de cinco salarios mínimos. Aún así, según el estudio ‘Ahorro Latam 360°’ revelado en 2016, los colombianos somos conscientes de la importancia de ahorrar. Un 72 por ciento de los encuestados en el país declaró que lo hace de manera voluntaria. De este porcentaje, 36 por ciento ahorra para imprevistos; 23 por ciento para el futuro; 19 por ciento para proyectos; 13 por ciento para adquirir bienes raíces y 3 por ciento para su jubilación.

A pesar de las cifras reveladas por el estudio, es normal escuchar día a día excusas y pretextos para justificar la falta de ahorro: “no me alcanza”, “tengo muchas facturas por pagar”, “el dinero no rinde”, entre muchas otras. Somos conscientes de que reservar una parte de los ingresos es necesario, pero pocas veces sabemos cómo hacerlo.

Rodrigo Nadal, gerente de Resuelve tu Deuda en Colombia, la primera reparadora del país, afirma “Es necesario tener claro que ahorrar es fundamental, pero aún más importante es tomar medidas para hacerlo. Lo ideal es realizar acciones que se ajusten al estilo de vida y que permitan articular y condicionar nuestra conducta, por ejemplo en el trabajo, para adoptar hábitos de ahorro”.

Y es que si se piensa bien, trabajar, estudiar, entre otras actividades, puede ser sinónimo de gastar para muchos. De acuerdo con cifras de Resuelve tu deuda, las compras innecesarias o llamados ‘gastos hormiga’ pueden llegar a acaparar hasta el 40 por ciento del ingreso mensual de un colombiano.

Las personas que tienen rutinas de trabajo extensas y pasan la mayor parte del día en la oficina suelen convertir el dinero en “plata de bolsillo” y gastarlo en pequeños rubros que, sumando, terminan convirtiéndose en cifras considerables. Para ahorrar, administrar de forma inteligente el dinero es el primer paso.

Teniendo en cuenta esto, Resuelve tu Deuda ha desarrollado ocho consejos que le permitirán disminuir algunos gastos que se asocian a diferentes actividades y que, sin duda, facilitarán el cumplimiento de sus metas de ahorro:

Despídase de las deudas: si todo su ingreso se destina al pago de cuotas mensuales derivadas de sus obligaciones crediticias, es importante primero salir de estos compromisos para poder destinar ese dinero al ahorro. Busque un experto que lo asesore y ayude a planear la estrategia ideal para liquidar las deudas cuanto antes y comenzar con el ahorrar.

Alternativas de movilidad: ¿Quién ha dicho que moverse por la ciudad tiene que costarle? No todo debe ser taxis, Uber, SITP o Transmilenio. ¿Qué tal si le apuesta a la bicicleta o las caminatas? Bogotá es una ciudad que cuenta espacios adecuados para cumplir este objetivo. Aparte de ahorrar un poco, su salud también lo agradecerá.

¿Un cafecito?: en un país 100 por ciento cafetero como el nuestro, el tinto de la mañana, el capuchino de la tarde o el granizado de las onces, puede desestabilizar seriamente su bolsillo. No gaste innecesariamente. Seguramente su oficina tiene cafetera para usted, pero si no le gusta, también está la opción de comprar el de su preferencia en el supermercado. Mantendrá su dosis de cafeína intacta y el ahorro no le caerá nada mal.

Almuerzo en casa: comer todos los días en diferentes restaurantes -así sea en los más económicos- puede sumar entre $200.000 y $500.000 mensuales. Prepare sus comidas favoritas y asocie esta actividad con otras metas como bajar de peso, alimentarse de forma más saludable, entre otros. Tendrá la posibilidad de ahorrar y estar más saludable ¡Dos objetivos cumplidos con el mismo esfuerzo!

¿Y el agua?: si usted es de esos que cumple el propósito de los 8 vasos de agua al día, tenga presente que comprar 3 o 4 botellas diarias equivale a unos $120.000 mensuales. Mejor adquiera su termo reutilizable y reenvase el agua. Con esta práctica ahorrará mucho y le dará un respiro al planeta.

Refrigerios y bebidas de su casa: dentro del mercado que realiza normalmente, puede invertir una parte de su presupuesto para comprar alimentos de su agrado que le funcionen como snacks. Con esta opción evitará salir a comprar diferentes productos, que tienen un costo más alto cuando se adquieren por unidad. Además, evitará la tentación de un cigarrillo, un dulce, entre otros. Tenga en cuenta que los desayunos o los refrigerios entre comidas, pueden tener un costo mensual de $150.000 aproximadamente ¡Otra razón para poner en práctica el consejo!

Controle los vicios: los cigarrillos son una gran amenaza para su economía. Con la prohibición de venta individual, cada cajetilla cuesta $4.500 aproximadamente. Suponiendo que solo adquiera una cajetilla a la semana, esto representaría un gasto aproximado de $216.000 al año. Ahora, si fuma más, la cuenta se puede elevar drásticamente, esto sin contar los daños a su salud asociados con el consumo de tabaco.

Tenga un plan pospago: aún cuando el mito es que los planes son costosos y se convierten en una deuda más, las compañías móviles ofrecen muchos planes que se adaptan a necesidades puntuales. Los hay con cargos mensuales desde $30.000, pero cuidado, asegúrese de escoger el correcto porque si selecciona uno que no es suficiente, las recargas adicionales pueden convertirse en una gran fuga de dinero.

Acoger estos consejos le producirá beneficios económicos, de salud y bienestar. Eso sí, no olvide ponerle metas a su ahorro para que no sus nuevos hábitos mantengan la energía inicial.