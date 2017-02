Colpensiones se reestructurará para agilizar solicitudes de pensión

Así lo explicó este martes Mauricio Olivera, presidente de Colpensiones, tras informar que se viene adelantando una reestructuración interna en la entidad, con miras a agilizar los trámites de solicitud de pensión de millones de colombianos.

Olivera señaló que: “no es un capricho de Colpensiones, en agosto de 2014 la Corte profirió una auto de prueba para preguntarnos qué pensábamos hacer para no convertirnos en lo mismo que pasó con el Seguro Social y esta reorganización va en ese sentido”.

Y agregó que: “es necesario revisar la estructura de la entidad, es el Estado actuando revisando el futuro del país” para lo que se contrató un estudio de un año y cinco meses con el que se revisó la estructura de la entidad, “en este momento están los decretos afinados, casi listos para la firma para la reestructuración de la entidad” .

Se informó que Colpensiones cuenta con 3 mil empleados y que pasará a tener 2 mil 500, que según cálculos de su presidente, permitirá que se ahorren unos 15 mil millones de pesos de pagos de salarios.

Olivera dijo que: “Las premisas de esta reestructuración son primero, un costo cero, es decir, no se puede gastar más de lo que se estaba gastando, en segundo lugar, los salarios de los funcionarios de esta entidad no se tocan y no hay aumento salarial; y en tercer lugar, van a haber trabajadores oficiales porque eso garantiza que las empresas de largo plazo tengan una estabilidad laboral de largo plazo”.