‘El reto logístico de las Zonas Veredales no lo había enfrentado nadie’: Alto Comisionado para la Paz

Una vez terminada la movilización de 6.934 integrantes de las Farc hacia las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) el pasado sábado, el Gobierno presentó el sexto balance del estado de estos lugares y explicó ampliamente cómo y por qué se ha realizado la contratación con los proveedores que construyen estos sitios, a través de la Unidad para la Gestión del Riesgo.



“El reto logístico no lo había enfrentado ningún gobierno. ¿Eso cómo se hace?, ¿quién tiene la capacidad logística para construir las 19 zonas veredales y los 7 puntos? La conclusión es que deberíamos acudir a la Unidad de Gestión del Riesgo con la capacidad para llegar a esos territorios, lo que se hizo fue trabajar con esa estructura y los proveedores demostraron gran efectividad”, dijo el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

Luis Guillermo Vélez, Secretario General de la Presidencia, explicó que el Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondopaz, tiene un régimen de contratación privada: “Esto no quiere decir que no se hubiera dado una planeación previa: desde agosto 2016 se diseñó cómo podía ser, se verificaron las zonas, etc. Pero este proceso de planeación se concreta cuando se tiene la capacidad para hacerse y hubo una razón de Estado, de urgencia manifiesta, después de que se perdió el plebiscito el 2 de octubre”.

Po último, el general Javier Flórez, Comandante del Comando Estratégico de Transición (COET), aclaró que sobre la dejación de armas (el primer 30 por ciento) reposará en contenedores de las Naciones Unidas. “Si bien es cierto que no hay containers, ya hay unos cajones que están en las 26 sedes locales donde está el mecanismo tripartito y ahí es donde se va a recoger ese armamento”, dijo y enseguida Jaramillo aclaró: “el marco de los 180 días se mantiene intacto. Como evidentemente hubo un retraso, los primeros pasos que no se dieron se tienen que ajustar a estos tiempos”.