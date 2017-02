Farc ya entregaron las primeras armas y recogieron las que estaban en manos de sus milicianos

–Un primer grupo de 137 integrantes de las Farc ya hizo entrega física de sus armas y también se recogió el armamento que estaba en manos de los llamados milicianos y se llevó a las 26 zonas veredales de concentración, donde quedará bajo la tutela de la misión de la ONU.

Así lo anunció el general Javier Florez el integrante del equipo de paz del gobierno, en su calidad de comandante del Comando Estratégico de Transición (COET).

El oficial indicó, además, que el próximo miércoles primero de marzo el grueso de la fuerza guerrillera comenzará a dejar en manos de la delegacion de la ONU el 30 por ciento del arsenal, tal como se estableció en el cronograma del acuerdo del fin del conflicto.

Los 137 miembros de las Farc que ya entregaron su arsenal hacen parte del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación y los los milicianos que también hicieron dejación de las armas, hacían parte de las fuerzas de apoyo de las Farc en sectores urbanos de municipios y ciudades.

“Si bien es cierto que no hay containers, ya hay unos cajones que están en las 26 sedes locales donde está el mecanismo tripartito y ahí es donde se va a recoger ese armamento”, señaló el general Florez.

El general Florez explicó que lo que sigue ahora es que los cabecillas del grupo guerrillero harán entrega de las coordenadas en donde se encuentran las caletas con armas y material inestable y una vez se conozca la ubicación, se desplazará a ellas la misión tripartita para recogerlas.

En el mismo lugar se procederá a destruir las granadas y otros explosivos.

En rueda de prensa en la cual se hizo un balance del proceso de movilización y agrupamiento de las Farc en las zonas veredales, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo reafirmó que “el marco de los 180 días para la dejación de armas se mantiene intacto”.

“Como evidentemente hubo un retraso, los primeros pasos que no se dieron se tienen que ajustar a estos tiempos”, añadió.

De paso, reiteró que “el compromiso de las Farc es que el 24 de este mes nos entregue la lista de los menores”.

Tal como lo hizo el presidente Juan Manuel Santos, los representantes del gobierno resaltaron que toda la fuerza bélica de las Farc, unos 7 mil hombres y mujeres, se encuentran concentrados en las 26 zonas veredales establecidas en el territorio nacional.

Ahora, se levantará un censo para identificar y certificar a cada uno de los desmovilizados, para su reincorporación a la vida civil.

“Después de levantar el listado de los combatientes de las Farc en los campamentos, llegará el listado de las milicias”, dijo el general Florez.

De otro lado, el oficial indicó que los batallones del Ejército Nacional se encuentran prestando seguridad para evitar la llegada de las Bacrim en las zonas”.

Añadió que los batallones del Ejército tienen la misión de proteger a los desmovilizados de las Farc y a las comunidades que viven en los alrededores de las zonas veredales.

También dejó en claro que de los campamentos no pueden salir miembros de las Farc armados o uniformados.

En su balance, el comisionado Jaramillo explicó ampliamente cómo y por qué se ha realizado la contratación con los proveedores que construyen estos sitios, a través de la Unidad para la Gestión del Riesgo.

“El reto logístico no lo había enfrentado ningún gobierno. ¿Eso cómo se hace?, ¿quién tiene la capacidad logística para construir las 19 zonas veredales y los 7 puntos? La conclusión es que deberíamos acudir a la Unidad de Gestión del Riesgo con la capacidad para llegar a esos territorios, lo que se hizo fue trabajar con esa estructura y los proveedores demostraron gran efectividad”, dijo el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo.

Luis Guillermo Vélez, Secretario General de la Presidencia, explicó que el Fondo de Programas Especiales para la Paz, Fondopaz, tiene un régimen de contratación privada: “Esto no quiere decir que no se hubiera dado una planeación previa: desde agosto 2016 se diseñó cómo podía ser, se verificaron las zonas, etc. Pero este proceso de planeación se concreta cuando se tiene la capacidad para hacerse y hubo una razón de Estado, de urgencia manifiesta, después de que se perdió el plebiscito el 2 de octubre”.