Uribe Vélez llama mentiroso al comisionado de paz Sergio Jaramillo

–Apenas unos minutos después de haber sido dado de alta de la clínica en Medellín, tras la intervención quirurgica en la próstata, el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez refutó apreciaciones formuladas por el alto comisionado de paz Sergio Jaramillo y fustigó al presidente Juan Manuel Santos por las recién iniciadas negociaciones con la guerrilla del Eln.

“Miente Sergio Jaramillo”, asegura el expresidente Alvaro Uribe en una nota que publica este martes en su cuenta en Twitter y agrega:

“Nosotros en el Centro Democrático lo que hemos pedido, reiteradamente, en el discurso, en el diálogo y en proyectos de ley y de Acto Legislativo, es un tratamiento justo para nuestras Fuerzas Armadas, democráticas y no dictatoriales, que incluya, entre otros, los siguientes puntos:

1. No igualarlas con el terrorismo;

2. Dar libertad condicional a quienes hayan cumplido 5 años de detención, por imputaciones o condenas por hechos que se comprendan entre determinadas fechas;

3. Permitir una instancia o un tribunal para revisar sentencias condenatorias ejecutoriadas, a fin de que puedan defender la honra;

4. Eliminar la norma de la JEP que crea el riesgo de que los integrantes de las Fuerzas Armadas tengan que admitir delitos no cometidos para garantizar su libertad;

5. Siempre hemos repetido que la responsabilidad de los comandantes militares y de policía no se puede igualar a la de los cabecillas del terrorismo; en las Fuerzas Armadas debe partirse del principio de que su misión es el cumplimiento de la ley, lo contrario del terrorismo cuya tarea es el delito, así lo llamen derecho a la insurgencia. Esto hace que en la institución armada se deba presumir que el comandante ordena cumplir la ley, y en el terrorismo el cabecilla ordena violarla;

6. Nos oponemos a que a los integrantes de las Fuerzas Armadas les apliquen un concepto sesgado de culpa que se quiere tipificar como delito. Fin del comunicado.

De otro lado, el expresidente Uribe Vélez trina sobre el ataque terrorista registrado el domingo en la mañana en inmediaciones de la Plaza de Toros de Santamaría.

-ELN atenta contra Bogotá, asesina policía de la Patria, derrama petróleo en rio de Boyacá y Santos mantiene el diálogo.

-Qué mal ejemplo!, afirma.

Uribe Vélez incluye una declaración, en la cual pide que se suspendan las conversaciones hasta que el grupo guerrillero se comprometa a cesar todas sus actividades criminales:

Qué mal ejemplo!



El nuevo atentado terrorista contra Oleoducto Caño Limón Coveñas se produjo en el municipio de Cubará, Boyacá. En 2017, van 13 ataques terroristas, todos los cuales han sido ejecutados por el Eln.



MENSAJE SOBRE LAS ELECCIONES 2018

El expresidente Uribe Vélez también emitió un mensaje “de cara a las elecciones de 2018”, cuyo texto reproducimos a continuación:

“Sobre el tweet de ayer: La campaña del No fue políticamente correcta: fueron muchos años de oposición a la impunidad al terrorismo; oposición en el Congreso al cambio de reglas del Plebiscito; en diciembre de 2015 no se aceptó escoger entre anticipar No o Abstención, se pidió argumentar para hacer pedagogía sobre la inconveniencia de puntos de los acuerdos; cuando, meses más tarde, se tomó la decisión del No y Santos dijo que queríamos la guerra, se respondió que si ganaba el No pediríamos cambiar unos puntos pero nunca negar la paz; se produjo un discurso pensado y sensato, sin soberbia, cuando ganó el No; estuvimos en la mesa con el Gobierno, denunciamos el engaño; acudí donde el Santo Padre, con todo respeto, y le expliqué nuestra posición.

Pienso en 2018: sobre los acuerdos consumados con Farc algunos amigos dirán: en la Costa “ya está bueno”; en Antioquia “hombre dejen eso ya”; en Bogotá “estos siguen peleando”; en otras partes “por qué quieren volver a la guerra”. La comunicación de ayer contrarresta ese discurso y mantiene intactos nuestros puntos. Además, el sábado se envió el audio “Menos impuestos, más inversión privada, mejor remuneración”.

No se puede caer en lo que dijo The Economist en diciembre: Santos completa la aprobación de los acuerdos y promueve un candidato que los continúe, que derrotará al Uribismo que querrá reversar los acuerdos.

Los programas de gobierno no pueden estar en el realismo puro, que es pesimismo, ni en el idealismo extremo que puede caer en demagogia. De la mitad hacia la ilusión debería ser lo correcto. Por eso piensen entre reversar o corregir. Piensen en lo que viene sobre el ELN. Piensen en la necesaria coalición que debemos procurar.