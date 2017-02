Aprobado en senado tercer debate de la reforma a Justicia Especial de Paz

Este miércoles el Senado de la República aprobó en tercer debate, la reforma a la Justicia Especial de Paz. Claro que antes de la aprobación, hubo una discusión entre el Gobierno y los congresistas de los diferentes partidos.

La senadora Viviane Morales señaló que: “El Fast Track no se hizo para legislar sobre todo lo que no quiso legislar este Gobierno en todos los años que lleva el presidente en el Ejecutivo. Este procedimiento se hizo para implementar lo esencial de los acuerdos de paz”, dijo.

Mientras que la senadora Claudia López sostuvo: “Como así que el secretariado y los comandantes de las Farc no van a tener responsabilidad de mando sobre su tropa, entonces si ellos personalmente no secuestraron, no extorsionaron, no mataron, ¿entonces vamos a determinar que más culpabilidad tiene un cristiano cualquiera?, eso es absurdo”.

Por su parte el senador Germán Varón Cotrino, que amenazó con abandonar la discusión si no hay discusión de las observaciones de Cambio Radical a la reforma, dijo que: “Pero no la pupitreada de que algunas propuestas no tuvieron visto bueno y hay que aprobar lo que quedó. No comparto ese procedimiento y prefiero no participar si es del caso pero no me pueden decir que las observaciones no pueden ser discutidas”, añadió.

Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, dijo que con la aprobación se resolvieron las dudas de la fuerza pública frente al sistema de justicia transicional.

“Estamos en plena concordancia, tiene pleno apoyo de los mandos, de las fuerzas activas y espero que tenga todo el respeto, la comprensión y la acogida de los oficiales en retiro”, dijo Villegas.