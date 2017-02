Enjuician a 2 sujetos por atraco a turistas en Taganga, Magdalena

Loterias

Resultados de loterías del 21 de febrero:

Cruz Roja 0183 – Serie 242

Huila 1300 – Serie 020

DORADO:

Mañana 6482 – Tarde 1636

SUPER ASTRO SOL:

1770 – Signo Leo

SUPER ASTRO LUNA:

1223 – Signo Sagitario

CHONTICO:

Día 0223 – Noche 9964

PAISITA:

Día 3060 – Noche 4388

CAFETERITO:

Tarde 1561 – Noche 7246

PIJAO:

3976

CASH THREE:

Día 553 – Noche 444

PLAY FOUR:

Día 4010 – Noche 4432

EVENING:

7023

WIN FOUR:

5792

SAMAN:

3777

SINUANO:

Día 5305 – Noche 7620

CULONA:

0154

CARIBEÑA:

Día 6849 – Noche 0492

MOTILÓN:

Día 0139 – Noche 6896

LA BOLITA

Día 8000 – Noche 5108