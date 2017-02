Enjuician a exjuez Teresita Barrera por irregular libertad que otorgó a exdirectora del IDU Liliana Pardo

–Cargos por los delitos de prevaricato por acción en concurso con fraude a resolución judicial y de policía, le imputó la ficalía a la ex juez 10 del circuito de Bogotá, con funciones de conocimiento, Teresita Barrera Madero por presuntas actuaciones irregulares al otorgarle la libertad a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona, judicializada por el carrusel de los contratos en la caoital.

En este caso, la Fiscalía le solicita acudir cumplidamente a las audiencias y evitar dilaciones jurídicas inexplicables.

El Tribunal Superior de Bogotá advirtió que “después de hacer un análisis ponderado el alto tribunal determinó que con su sentencia, (la juez) tomó una decisión por vía de hecho la cual afectó el proceso penal y contrarió los preceptos constitucionales al permitirle la libertad de manera injusta a Pardo Gaona, toda vez que podría hacer parte de una organización criminal que desfalcó a la capital”.

“Su fallo de septiembre de 2015 aún se percibe y afecta a la administración de justicia ya que la señora Liliana Pardo se encuentra prófuga de la justicia”, indicó el fiscal del caso.

Agregó que “la exjuez no se sujeta a las órdenes de los jueces superiores, no acata órdenes ni tiene en cuenta los fallos de los máximos tribunales. No se acoge a los requerimientos de la Policía al habérsele ordenado un arresto de tres días por desacato”.

Barrera Madero no aceptó cargos por los delitos imputados.

La Fiscalía solicitará la medida para que Barrera Madero siga presentándose cuándo sea requerida por la justicia.