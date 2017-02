Taxista denuncia que dos estudiantes lo robaron en el sur de Bogotá

Un taxista denunció que en las horas de la noche dos jóvenes que se subieron a su vehículo vestidos con uniforme de colegio lo atracaron en el sur de Bogotá.

“Me salieron dos muchachos con uniforme, yo que iba a imaginarme que era atracadores a los que estaba transportando”, indicó la víctima del robo para Caracol Tv.

De acuerdo con el conductor, se tratará de identificar a los dos delincuentes para determinar en qué plantel educativo estudian.

“Uno me cogió con el cinturón, me amarró y me dijo: la plata, la plata, y como eran pelaos les gané en fuerza (…) Gracias a Dios los vecinos me ayudaron y me salvaron”, afirmó el conductor entre lágrimas.