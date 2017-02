Alertan sobre creación de “pirámides” en Colombia con monedas virtuales

–Monedas virtuales se estarían utilizando para crear las llamadas “pirámides” en Colombia, según lo alertaron expertos de la Unidad de Análisis del Mercado Financiero de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.).

Se refieren concretamente a la popular bitcoin, que se estaría utilizando para crear captadoras de dinero como la extinta DMG.

El bitcoin es una moneda, como el euro o el dólar estadounidense, que sirve para intercambiar bienes y servicios. Sin embargo, nadie la controla, pues carece de un emisor central como los dólares o los euros.

Según el reporte de la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, la inestabilidad que generan estas monedas virtuales, o bitcoins, que hoy se usan para comprar servicios por internet, ha hecho que personas inescrupulosas les prometan a los usuarios rentabilidad de hasta el 300 % del dinero invertido, sin explicar cómo va a funcionar este sistema.

El bitcoin se puede obtener de forma virtual en páginas especializadas o en algunos bancos en los que se hace un canje. Cada moneda virtual tiene un valor de 1.300 a 1.500 pesos colombianos, pero varía de acuerdo con el mercado. Las personas deben mantener sus bitcoins en una especie de billetera en línea.

La Unidad de Análisis del Mercado Financiero de la U.N., coordinada por Jhonatan Higuera, analizó el crecimiento de las supuestas inversionistas que invitan a los usuarios a invertir en bitcoins y prometen ganancias de entre el 100 % y el 300 %.

“En ninguno de estos portales aclaran cómo se va a repartir esa ganancia, en qué bolsa o mercado de valores se va a invertir; parece un esquema piramidal al estilo DMG”, aseguró el investigador y añadió que “la moneda es muy inestable, entonces no se pueden prometer tantos ingresos, si no se tiene claro su valor constante”.

Además, el coordinador aseguró que en Colombia las monedas virtuales no son legales y que tanto el Banco de la República como la Superintendencia de Industria y Comercio han advertido que el uso de los bitcoins no tiene ningún apoyo en el país y que cualquier falla o denuncia no puede ser apoyada legalmente.

El investigador también alertó sobre el creciente riesgo de lavados de activos detrás de los mercados virtuales. “Como no existe un banco o Gobierno que regule las inversiones a través de este mercado, es más fácil realizar transacciones ilegales bajo esta fachada. En China, por ejemplo, como es tan difícil sacar dinero, se hace a través de bitcoins”.

Los expertos en mercado de valores de la Universidad aseguran que si bien esta moneda es muy útil para quienes hacen con frecuencia transacciones y compras de servicios en internet, están corriendo un riesgo frente a la volatilidad de esta y dependen de la confianza que les genere el canal por el cual están invirtiendo.

“Es importante recordar que el valor del bitcoin se obtiene a través de la confianza que se tenga en él. Por ejemplo, entre más seguridad genere una transacción y se logre el resultado esperado, el usuario calificará el logro de positivo y esto dará mayor valor a la moneda virtual”, afirmó.

Crece mercado virtual

En Colombia las compras por internet han tenido un crecimiento importante en los últimos años. De acuerdo con las cifras registradas por el Gobierno, en 2016 las adquisiciones por medios virtuales sumaron 3.100 millones de dólares, el 2,6 % del PIB del país.

Es por esto que los bancos están volcando su interés en el uso de la moneda virtual, y páginas como Mercado Libre y otras ya implementaron el bitcoin en sus compras.

De acuerdo con el investigador lo importante es que las personas tengan presente hacia dónde va el dinero invertido, qué están adquiriendo con él y en qué página lo están haciendo, para no caer en engaños.