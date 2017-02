Denuncian que dos policías estarían involucrados en un robo en San Victorino

Comerciantes de San Victorino denunciaron que dos uniformados de la Policía estarían involucrados en un robo a un local comercial.

De acuerdo con la víctima, mientras intentaban sacar su vehículo del establecimiento comercial, fueron interceptados por los oficiales quienes les dijeron que estaban haciendo un allanamiento y no se podían ir.

En ese momento, entraron cinco delincuentes al lugar y amordazaron a seis personas, incluida una menor.

“Se bajan dos policías, me piden los papeles del carro, me llaman por mi nombre que es lo curioso, me hicieron retroceder el carro, nos metieron por la fuerza y empezaron a golpearnos”, indicó la víctima.

Todo indica que los ladrones tenían conocimiento de la suma de dinero que tenía el comerciante en efectivo y buscaron hasta encontrar los $100 millones.

Por ahora, la Policía Nacional no ha hecho ningún pronunciamiento, aunque la denuncia se encuentra en curso.