Este 24 de febrero habrá Jornada Nacional de Matrículas en colegios oficiales

En 40 capitales y municipios del país estarán el próximo 24 de febrero igual número de directivos del Ministerio de Educación Nacional promoviendo la jornada nacional de matrícula ‘EsTuDía’, que busca que ningún niño se quede por fuera del sistema educativo oficial.

En la jornada, que por primera vez se hará de forma simultánea entre el Ministerio y las Secretarías de Educación certificadas, se identificará la población desescolarizada para vincularla al sistema y se promoverá la amplia oferta institucional de este servicio gratuito.

Montenegro (Quindío), Florencia, Cúcuta, Cali, Bucaramanga y Sincelejo son algunos de los municipios donde se llevará a cabo la jornada, que se enmarca en la estrategia ‘Tus hijos tienen sueños, ayúdalos a cumplirlos’.

En cada uno de los puntos donde estarán los funcionarios, entre los que se cuentan la ministra Yaneth Giha y los viceministros Pablo Jaramillo Quintero y Natalia Ruiz Rodgers, se hará un recorrido por las zonas identificadas como las que tienen un mayor número de población desescolarizada y se invitará a los padres de familia a que inscriban a sus hijos en las sedes de los colegios o en las de las Secretarías de Educación.

“Todos nos deben acompañar en esta gran jornada de escolarización que haremos a nivel nacional. Es la oportunidad para que los niños y jóvenes que no están estudiando, tengan la oportunidad de matricularse; no hay razón, no hay excusa, para que algún niño colombiano no asista al colegio. Necesitamos a todos los niños y a todos los jóvenes en el aula de clase”, subrayó Yaneth Giha Tovar, ministra de Educación.

Para tramitar la matrícula, los padres de familia solo deben ir con su hijo a la sede del colegio más cercano a su hogar o a la Secretaría de Educación y presentar el documento de identidad del menor. Si bien es cierto que en cualquier época del año los niños y jóvenes son recibidos, es mejor hacerlo temprano para evitar atrasaos en el proceso de aprendizaje.