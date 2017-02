Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 22 de febrero en Colombia

Loterias

Resultados de loterías del 22 de febrero:

Baloto 11 – 12 – 28 – 30 – 32 – 39

Revancha 06 – 23 – 25 – 33 – 35 – 44

Manizales 1486 – Serie 053

Valle 6219 – Serie 069

Meta 1492 – Serie 072

DORADO:

Mañana 7054 – Tarde 4928

SUPER ASTRO SOL:

8819 – Signo Escorpión

SUPER ASTRO LUNA:

9701 – Signo Acuario

CHONTICO:

Día 6930 – Noche 7218

PAISITA:

Día 8441 – Noche 4269

CAFETERITO:

Tarde 6055 – Noche 6683

PIJAO:

4078

CASH THREE:

Día 214 – Noche 556

PLAY FOUR:

Día 0925 – Noche 1055

EVENING:

7952

WIN FOUR:

4573

SAMAN:

3084

SINUANO:

Día 5711 – Noche 0205

CULONA:

3614

CARIBEÑA:

Día 0206 – Noche 1565

MOTILÓN:

Día 8440 – Noche 3358

LA BOLITA

Día 1217 – Noche 1202