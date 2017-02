Todo listo para el inicio de la Liga Argos Fútsal 2017

Desde este viernes 24 de febrero, comenzará la séptima edición de la emocionante Liga Argos de Fútsal. La principal novedad que tendrá el campeonato, es la inclusión de 4 nuevos equipos: Leones de Nariño, Leones de Itagüí, Fortaleza y Academia de Ubaté, quienes se unen a otros 20 clubes para llenar de alegría a los amantes de esta disciplina en toda Colombia.

Los 24 conjuntos estarán divididos en tres grupos de ocho, de los cuales clasificarán los dos primeros de cada uno y los dos mejores terceros. Así estarán divididos los octagonales:

Grupo A

Deportivo D’Martin

Deportivo Meta

Saeta Bogotá

Fortaleza

Real Cundinamarca

Lanús Colombia

Deportivo Sanpas

Academia de Ubaté

Grupo B

Leones de Nariño

Deportivo Cóndor

Deportivo Lyon

Real Bucaramanga

Cúcuta Niza

Tolima Syscafe

Utrahuilca

Atlético Dorada

Grupo C

Real Antioquia

Alianza Urabá

Leones de Itaguí

Rionegro Águilas

Rionegro Fútsal

Inter Cartagena

Gremio Samario

Independiente Barranquilla

Al conocerse los clasificados, los 8 mejores equipos jugarán los cuartos de final que tendrá el formato de eliminación directa, con partidos de ida y vuelta. De esta manera se irá avanzando hasta conocer al nuevo campeón del torneo que en la actualidad es Real Bucaramanga.

Además en este 2017, por primera vez en la historia habrá descenso. Los 4 equipos con menor cantidad de puntos al final del año, jugarán en la segunda categoría desde el 2018. Algo que es fiel prueba del impresionante crecimiento que ha venido teniendo el Fútsal en Colombia.

A continuación la programación de la primera jornada:

GRUPO A

25/02/2017 D´MARTIN vs. SAETA 6:00pm Coliseo Cubierto de Madrid

25/02/2017 LANÚS vs. REAL CUNDINAMARCA 7:00pm Coliseo Tocancipá

25/02/2017 DEPORTIVO META vs. FORTALEZA 8:00pm Coliseo Álvaro Mesa / Villavicencio

25/02/2017 ACADEMIA vs. SANPAS 6:00PM Coliseo Bicentenario / Ubaté

GRUPO B

25/02/2017 LEONES DE NARIÑO vs. CONDOR 8:00pm Coliseo Sergio A. Ruano / Pasto

25/02/2017 ULTRAHUILCA vs. REAL BUCARAMANGA 3:00pm Coliseo Álvaro Sánchez / Neiva

25/02/2017 TOLIMA vs. CÚCUTA NIZA 8:00pm Coliseo Mayor / Libano

25/02/2017 LYON vs. ATLÉTICO DORADA 3:00pm Coliseo Mariano Ramos / Cali

GRUPO C

24/02/2017 REAL ANTIOQUIA vs. RIONEGRO 8:00pm Coliseo Tulio Ospina / Bello

25/02/2017 ALIANZA PLATANERA vs. GREMIO SAMARIO 4:00pm Coliseo Santacruz / Apartadó

26/02/2017 INTER CARTAGENA vs. LEONES ITAGÜÍ 11am Northon Madrid

24/02/2017 ÁGUILAS RIONEGRO vs. INDEPENDIENTE BARRANQUILLA 8:00pm Iván R. Córdoba / Rionegro