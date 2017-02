Cambio de ubicación del paradero del SITP Estación Terminal

Debido al inicio de operación de la Terminal Satélite del Norte, a partir del próximo lunes 27 de febrero, el paradero de los servicios del SITP Estación Terminal ubicado sobre la Autopista Norte, se trasladó a la calle 193, frente al parqueadero de la Terminal.

Con esta modificación los usuarios habituales de este paradero y quienes quieran llegar a la Terminal Satélite para tomar los buses interdepartamentales, podrán seguir tomando las siguientes rutas del SITP:

12: Tibabita

781: Bosa San José – Mirandela

782: Bosa San José – Mirandela

De otro lado, es importante que la ciudadanía tenga en cuenta que a partir del próximo lunes, los buses interdepartamentales que se ubicaban en la Autopista Norte, al costado oriental del Portal Norte, ahora llegarán directamente a la Terminal Satélite del Norte.

Por tal motivo el usuario que se moviliza en las rutas troncales de TransMilenio y busca hacer conexión con los buses interdepartamentales, no deberá bajarse en el Portal Norte, sino que deberá continuar su recorrido hasta la estación Terminal y allí caminar hasta la Terminal Satélite del Norte.

Para llegar a la estación Terminal de TransMilenio, los usuarios pueden tomar los siguientes servicios troncales:

* B16: Portal Eldorado – Terminal (LV 5:30 a.m. – 10:30 p.m.)

* B11: portal Sur- Terminal (LV 5:30 a.m. – 9:00 p.m. y sábados de 6:00 a.m. – 9:30 p.m.)

* B18: Portal 20 de Julio – Terminal (LV 4:30 a.m. – 10:00 p.m. y sábados de 5:30 a.m. – 9:30 p.m.)

* B1: Portal Américas – Terminal (LV 4:00 a.m. – 11:00 p.m.; S 4:30 a.m. – 11:00 p.m.; D-F 5:30 a.m. – 10:00 p.m.)

* B90: Portal del Sur – Terminal (D-F 6:00 a.m. – 10:00 p.m.)

Sin embargo es importante tener en cuenta que los buses intermunicipales provenientes de Cajicá, Tabio, Tenjo, Sopó, Guatavita, Suesca, Tominé, Sesquilé, Gachancipá, Tocancipá, Parque Jaime Duque, Chía y Zipaquirá seguirán ingresando al Portal del Norte.