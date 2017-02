Estados Unidos quiere aumentar el arsenal nuclear para mantener la supremacía atómica en el mundo

Estados Unidos volverá a “ganar” e imponer su poderío militar gracias a un gran aumento del gasto en defensa, con lo que nadie “se meterá con nosotros”. “¿Cuándo fue la última vez que ganamos? ¿Cuándo fue la última vez que ganamos una guerra, algo?”, se preguntó este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario subrayó su creencia “en la paz a través de la fuerza”.

El presidente afirmó que él no está “representando al mundo”, sino únicamente a su país, y prometió que volverá a “ganar” e imponer su poderío militar, durante su discurso ante la Conferencia anual de Acción Política Conservadora.

“Yo no estoy representando al mundo, estoy representando a nuestro país”, exclamó Trump.

Su encendido discurso nacionalista ante la audiencia de activistas conservadores recordó sus mitines de la campaña electoral.

El jueves, Trump había dicho que quiere aumentar el arsenal nuclear del país para mantener la supremacía atómica en el mundo.

En su discurso de este viernes volvió a atacar a grandes medios de comunicación, a los que llamó “deshonestos”, el “enemigo del pueblo” y divulgadores de “noticias falsas”.

Poco después, la Casa Blanca vetó la asistencia de CNN, The New York Times, Politico, BBC, The Hill, The Guardian, Buzz Feed, The Daily Mail, Los Angeles Times y The New York Daily News a una sesión informativa informal (conocida como gaggle) del portavoz presidencial, Sean Spicer. Los reporteros de los tres citados medios no pudieron acceder a la oficina de Spicer en el ala oeste de la Casa Blanca.

En solidaridad, la revista Time y la agencia Associated Press tampoco fueron al encuentro.

“Nada de esto ha sucedido nunca en la Casa Blanca en nuestra larga historia de cubrir a múltiples gobiernos de diferentes partidos”, afirmó el director ejecutivo de The New York Times, Dean Baquet.