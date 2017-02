Mauricio Salazar: El Ultraman colombiano que sale victorioso en Florida E.U.

“Los sueños sí se hacen realidad”, así lo demostró el atleta colombiano Mauricio Salazar Rodríguez, tras una destacada actuación el fin de semana en el Ultraman Florida 2017, una de las pruebas de ultradistancia más duras del mundo en la que el caldense concluyó en el puesto 18 con un registro de 28h 10´ 50´´, sumando un total de 515 kilómetros recorridos entre natación, ciclismo y atletismo, prueba en la que se fogueó con 44 participantes de los mejores del mundo.



#RebornToday fue el lema con el que este Ultraman colombiano de 36 años decidió darle rienda suelta a sus sueños hace dos años cuando hizo un pare en el trabajo de su empresa de tecnología y se dedicó al deporte de alto rendimiento con el fin de demostrarse a sí mismo y a los demás que nunca es tarde para luchar por los sueños que se dejaron atrás por la razón que sea.

Mauricio se preparó durante dos años para lograrlo, y sobre todo en los últimos meses fueron muchas horas diarias dedicadas a los entrenamientos con la mente puesta en participar y poder terminar el Ultraman Florida 2017, meta que consiguió este 19 de febrero en el país del norte luego de tres intensos días de competencia en los que se midió a experimentados triatletas del mundo, convirtiéndose en el segundo colombiano en lograrlo, con la diferencia que el primero, Edwin Vargas, era un deportista consumado con más de 20 años de experiencia.

“Estoy muy feliz con el resultado de mi participación en el Ultraman Florida 2017, logramos el objetivo trazado que era terminarlo y lo superamos, pues el cálculo era hacerlo en 30 horas (10 por día) pero los dos últimos días logramos recortar y finalmente mi registro de carrera fue de 28 horas, 10 minutos y 50 segundos, tiempo que me ubicó 18° en la general. Fue una carrera muy dura, bastante exigente, mucho más de lo imaginado, tuve varias crisis durante la competencia pero afortunadamente se dieron las cosas bien y lo conseguimos.

De otro lado, y no menos importante es que así cumplimos también el objetivo de nuestra campaña #RebornToday, pues demostramos que LA gente común y corriente puede luchar por cumplir sus sueños, no importa cuánto tiempo hayan estado en sus mentes y en sus corazones y esto es un ejemplo sencillo de que sí se puede. Agradezco a mi novia Verónica Trujillo, a mi familia, a Will Vargas del GoodWill Runners- que tuvo mucho que ver en hacerlo posible- y a mis patrocinadores Code Sports y Actimax, también a los medios de comunicación por su respaldo”, concluyó el Ultraman colombiano.

LA PRUEBA SUPERADA

El Ultraman Florida 2017 recorrió una distancia total de 515 kilómetros alrededor del centro de La Florida, de la siguiente manera:

Día 1: COMBINADO: 10 Km de Natación en Aguas Abiertas + 140 km de ciclismo

Día 2: CICLISMO: 280 km

Día 3: ATLETISMO. Doble Maratón de 84,4 Km

PARTICIPACIONES ANTERIORES DE MAURICIO SALAZAR:

IRONMAN 140.6 • Boulder 2016, Cozumel 2015

IRONMAN 70.3 • Cartagena 2016, Calima 2016, Calima 2015

NACIONAL AGUAS ABIERTAS 10K • Cartagena, Oct 2016

MARATONES • Chicago 2014, Medellín 2016

RANKING IRONMAN 35-39 AÑOS COLOMBIA: 6º

Tiene el récord de haber terminado todas las pruebas en las que ha participado desde que inició su sueño.

#RebornToday

“Los sueños existen para que los hagas realidad, no para que los imagines por siempre… En eso creemos. Que el mundo tenga más astronautas, bateristas, chefs, deportistas, o lo que sea, es nuestro propósito; Inspirarnos los unos a otros para que podamos renacer hoy convirtiéndonos en lo que siempre soñamos ser”.

No es fácil, pero seguro es posible; Bienvenido a #RebornToday; donde la determinación y la pasión escriben el comienzo y el final de cada historia.