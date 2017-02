Hospitalizados tres de 20 heridos en accidente de carroza en Sambódromo de Río

Tres de los 20 heridos que causó esta madrugada el accidente de una carroza en el Sambódromo de Río de Janeiro continúan hospitalizados, uno de ellos en estado grave, después de pasar por el quirófano para someterse a cirugías, informaron fuentes oficiales.

Se trata de tres mujeres identificadas como María de Lourdes de Moura, Lucía de Mello y Elizabeth Jofre, quienes fueron internadas en el hospital Souza Aguiar tras ser arrolladas por una carroza del Paraíso de Tuiuti, que abrió el desfile de las escuelas de samba del carnaval de Río, señaló la Secretaría de Salud regional en un comunicado.

De Moura, de 58 años, es la paciente que presenta un cuadro clínico “grave”, pues “respira por aparatos” y sufre fracturas en ambas piernas, por las que ya ha sido operada.

Según el último boletín médico facilitado por el Gobierno estatal, la paciente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde se observará la evaluación de las intervenciones.

Jofre, de 55 años, se encuentra “estable” también en la UCI del hospital, mientras se recupera de la cirugía a la que también fue sometida al presentar una fractura en el fémur de una de las piernas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, De Mello, quien sufrió fractura en la tibia y presentó heridas en hombros y cabeza, está “lúcida y consciente” con un cuadro clínico “estable” en la UCI del hospital Miguel Couto, adonde fue trasladada en el día de hoy.

El suceso ocurrió esta madrugada cuando la última carroza de la agrupación de samba Paraíso de Tuiuti, encargada de abrir la gran fiesta carioca, perdió el control durante una maniobra al iniciar su recorrido por la pista de 700 metros del Sambódromo.

Fue entonces cuando el carro alegórico, que pesaba alrededor de tres toneladas y estaba ocupado por unos 40 miembros del grupo en ese momento, chocó contra uno de los balcones que bordean la avenida y, al intentar retroceder, atropelló a varias personas.

El accidente provocó un receso de cerca de una hora en los desfiles de la primera jornada del carnaval en el Sambódromo, abarrotado por más de 70.000 personas que, en su mayoría, no llegaron a percatarse del incidente.

Los servicios médicos atendieron a 20 personas, en su mayoría por ataques de nervios, aunque ocho fueron conducidas a hospitales cercanos entre las que se encuentran las tres mujeres mencionadas, que son las que presentaron un estado más grave, según un comunicado de la Alcaldía de Río.

Las otras cinco personas fueron dadas de alta pocas horas después de su internamiento.

La Policía brasileña abrió una investigación para depurar las circunstancias del accidente de la carroza que, según imágenes mostradas por TV Globo, ya presentaba problemas de dirección antes de entrar a la pista, ya que cuando era empujado no parecía seguir una línea recta.

Esta mañana un grupo de agentes volvieron para hacer una nueva inspección, tras la realizada momentos después del incidente, y detectaron que una de las ruedas de dirección estaba rota.

El conductor de la carroza, Francisco de Assis, de 53 años, prestó declaración voluntariamente y pidió perdón a las víctimas del accidente.

“Quien fue herido que me perdone. Perdón. No tuve la culpe, solo quiero pedir disculpas a las familias. No tengo nada más que declarar”, afirmó De Assis a medios locales.

Posteriormente, los hijos del conductor señalaron a la prensa que su padre tiene 30 años de experiencia con camiones, aunque esa era la primera vez que conducía una carroza de carnaval, y apuntaron al mal estado de la rueda de dirección como una de las causas del accidente. Con EFE