Lentesplus, se expande por Latinoamérica

Lentesplus.com, la empresa líder en comercialización de lentes de contacto a través del e-commerce, se sigue posicionando como uno de los mejores representantes de negocios online del país y será el representante de Colombia en Get in the Ring””, concurso global para emprendimientos de alto impacto que se llevará a cabo en mayo de este año.

En el 2016 este emprendimiento presentó denuncia ante la SIC al verse afectado por una campaña de difusión de información liderada por la Federación Colombiana de Optómetras, violación del régimen de libre competencia económica que buscaba obstruir la comercialización por internet de lentes de contacto de fabricación en serie; tras recibir el aval de la Superintendencia, al formularse pliego de cargos contra la Fedopto, Lentesplus.com busca aumentar sus ventas versus el año pasado en un 250% y lograr US $3.000.000 en facturación para el cierre del 2017.

“Comenzamos en el 2015 con ventas que llegaron a US$250.000, el 2016 lo cerramos con operaciones en México, Chile y el 98% del territorio nacional colombiano lo que permitió que nuestras ventas aumentaran a USD$ 850.000. Para el 2017 esperamos entrar a los mercados argentinos, ecuatorianos y venezolanos, no sólo vendiendo lentes de contacto, sino enfocándonos también en una nueva línea de comercio, la venta online de gafas oftalmológicas de origen italiano que se comercializarían a través de nuestra página web con precios hasta del 50% más económicos.” Explica Diego Mariño, cofundador de Lentesplus.com.

El start-up ha entrado en el mercado de ventas en línea ofreciendo al cliente calidad, precios de hasta el 30% menos de los encontrados en locales y la confianza de recibir el producto, con calidad, en tiempos cortos en la comodidad de su casa, oficina o lugar donde se encuentre. “Como emprendedores entendemos que la cultura del e-commerce en Colombia apenas se establece y que el 90%* de los pagos se realizan en efectivo, por lo que arrancaremos este año con una nueva opción de pago contra entrega para todo el país.” Agrega Mariño.

Parte de la premisa de la creación de esta empresa, era ayudar a mejorar la salud visual de los latinoamericanos, es por eso que Lentesplus.com desde su comienzo realizó una alianza con World Vision, en donde a través de su programa de RSE, hasta el momento han ayudado a 3.000 niños en diversos países y con las proyecciones de ventas del 2017, esperan alcanzar la cifra de 30.000 beneficiarios.

Actualmente Lentesplus.com abarca el 0.5% del mercado oftalmológico del país, planeando así con sus nuevas estrategias, llegar al 1.5% en el 2017, y lograr para el 2019 llegar al 10% a nivel nacional.