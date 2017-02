Uribe: Hay que cambiar muchos aspectos del dañino acuerdo con las Farc

–En una declaración que titula “Mi propuesta de reindulto al M19 y mi oposición a la impunidad de Farc”, el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez, afirma sobre lo primero que “no sé si acerté, no sé si me equivoqué” y en lo segundo, que “hay que cambiar muchos aspectos de ese dañino acuerdo con el grupo Farc”.

De otro lado, en su cuenta en Twitter reitera su llamado a los colombianos a que este primero de abril salgan a la calle para protestar contra las ejecuciones del presidente Juan Manuel Santos.

Al efecto trina así:

1. A la calle: Santos reduce la alimentación escolar para financiar el acuerdo con Farc. Tema a reformar.

2. A la calle: Santos dejará un déficit de 7 billones en la salud y le aprueba todo a la Farc: tema a reformar

3. A la calle: con altos impuestos paran la economía y afectan el consumo popular, todo para financiar a la Farc; tema a reformar

En cuanto a su escrito sobre el M-19 y las Farc, estos son sus términos:

-El M19 hizo la paz con el presidente (Virgilio) Barco, entregó las armas, pidió perdón, sus integrantes fueron indultados, participó en el gobierno del presidente (César) Gaviria, tuvo una representación aproximada al 30 por ciento en la Asamblea Nacional Constituyente.

En el Congreso posterior a la Constitución de 1991 una autoridad judicial reabrió una causa penal contra los integrantes del M19, era yo Senador, y de manera espontánea, abierta, pública dije que se debían respetar esos acuerdos, que los debían reindultar. No sé si acerté o me equivoqué.

¿Qué pasó después?

El grupo terrorista Farc no quiso entrar a la Constitución de 1991 y lo que hizo fue aumentar el narcotráfico, aumentar el terrorismo, cometer cualquier clase de delitos, además ya Colombia empezó a hacer parte de la Corte Penal Internacional, lo que se demuestra es que los procesos de impunidad total, como aquél del M19 para el cual yo pedí reindulto, son procesos que generan mal ejemplo. Eso acredita nuestra conclusión de que la impunidad total es la partera de nuevas violencias.

Lo que se ha hecho con las Farc, cambiar la Constitución, darles impunidad total, pasar por encima de delitos atroces como el secuestro de los niños, la violación de las mujeres etcétera, es otra atrocidad, genera mal ejemplo.

Frente a todos aquellos que me critican, unos porque les parece que fue incoherente proponer el reindulto al M19, que era algo que no iba con las ideas que hoy estamos expresando; otros que dicen, ¿por qué hice eso con el M19 y me opongo a lo de las Farc? debo decirles, no sé si acerté, no sé si me equivoqué, lo cierto del caso es que la impunidad total es la partera de nuevas violencias.

Por eso hay que cambiar muchos aspectos de ese dañino acuerdo con el grupo Farc”.