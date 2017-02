Alvaro Uribe habla del matrimonio homosexual, adopción por parejas gay y aborto

–El matrimonio entre homosexuales, la adopción por parejas gay y el aborto son los temas que aborda este martes el expresidente y senador Alvaro Uribe Vélez. “Ojalá estos temas, tan espinosos, no generen antagonismos en el Partido, y en lugar de profundizarlos sean superados en la sociedad colombiana”, precisa.

El exmandatario aboca estos asuntos en un escrito que publica en su cuenta en Twitter, bajo el título” El respeto necesario en El Centro Democrático”, para dejar en claro que no está de acuerdo con ninguna de esas opciones.

“La nación está en serias dificultades, nos debemos dedicar a enfrentarlos, a construir la plataforma programática, la integración popular y la coalición ciudadana para ganar el proceso de 2018. El problema es con Santos y su gobierno, no entre nosotros”, señala.

Estos son los términos del escrito del expresidente Uribe Vélez:

“El doctor Fernando Londoño Hoyos libra una batalla diaria en favor de la democracia, vio asesinar a sus escoltas a manos del terrorismo y su vida estuvo en riesgo mayor, sin que nada afecte su valor civil. Es jurista connotado con una cultura superior. Merece todo nuestro respeto.

Ernesto Yamhure NO es paramilitar, ayudó al doctor Luis Carlos Restrepo en el proceso que condujo a la desmovilización de esas organizaciones. Las entrevistas que sostuvo tuvieron ese propósito y fueron autorizadas por el comisionado doctor Restrepo. Me informó que ha tomado la decisión de llamar respetuosamente al doctor Fernando Londoño.

Si los comunistas pensaran como Iván Duque el mundo sería feliz. Sus análisis intelectuales nada tienen que ver con Soros. Me alegro que haya conversado con el General Harold Bedoya. Creo que quedan superadas palabras en que incurrió en un articulo de prensa de su primera juventud.

Repito que respetamos totalmente la intimidad de las personas. En referencia a las parejas homosexuales he expresado que la sociedad colombiana y sus instituciones, como la Corte Constitucional, deberían buscar un acuerdo sobre una figura legal para estas parejas, que no sea el matrimonio, que debe reservarse para la familia heterosexual, cuya misión es la preservación cualitativa y cuantitativa de la especie humana.

Siempre expresé no estar de acuerdo con la adopción por parte de parejas homosexuales.

En lo personal no soy partidario del aborto. He tenido el espejo de una sobrinita, cercana a los 20 años, nació con parálisis mental, su padre, mi hermano fallecido, y su madre, la recibieron y la han tratado con admirable amor. Comprendo las angustias humanas, especialmente de la mujer, también la autonomía del Estado y de la ley, que no siempre coincide con las convicciones y creencias que reposan en la intimidad del ser. En mis responsabilidades como Presidente respeté los tres casos en los cuales la Corte Constitucional autoriza el aborto.

Ojalá estos temas, tan espinosos, no generen antagonismos en el Partido, y en lugar de profundizarlos sean superados en la sociedad colombiana.

No debemos caer en epítetos destructores. Antes, para descalificar al contrincante político se le decía homosexual, hoy lo señalan de odiar a las lesbianas y a los homosexuales. Antes se le refería como comunista, hoy prefieren acusar a alguien de paramilitar para desacreditarlo.

La nación está en serias dificultades, nos debemos dedicar a enfrentarlos, a construir la plataforma programática, la integración popular y la coalición ciudadana para ganar el proceso de 2018. El problema es con Santos y su gobierno, no entre nosotros.

Me dedicaré con devoción a esa tarea con respeto y apoyo igual a todos nuestros candidatos.

Álvaro Uribe Vélez

Rionegro, Antioquia, Febrero 28 de 2017