Falla en nube de Amazon crea problemas en numerosas páginas de internet

Loterias

Resultados de loterías del 27 de febrero:

Cundinamarca 6330 – Serie 146

Tolima 1330 – Serie 003

DORADO:

Mañana 1834 – Tarde 9578

SUPER ASTRO SOL:

6489 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

9607 – Signo Sagitario

CHONTICO:

Día 6697 – Noche 9842

PAISITA:

Día 3841 – Noche 7838

CAFETERITO:

Tarde 8468 – Noche 3207

PIJAO:

3844

CASH THREE:

Día 510 – Noche 283

PLAY FOUR:

Día 6704 – Noche 0713

EVENING:

3735

WIN FOUR:

9992

SAMAN:

2370

SINUANO:

Día 9298 – Noche 2159

CULONA:

9593

CARIBEÑA:

Día 2088 – Noche 7639

MOTILÓN:

Día 4831 – Noche 1058

LA BOLITA

Día 7958 – Noche 5767

COLONO:

3069

LA FANTASTICA:

Día 9523 – Noche 6007