Investigan a concejal de Nemocón que presuntamente sobornó al comandante de Tránsito de Bogotá

El concejal de Nemocón (Cundinamaca),Álvaro Duarte García, estuvo detenido en la URI de Paloquemao de Bogotá, luego de presuntamente intentar sobornar al comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, el coronel Germán Jaramillo.

El supuesto soborno se presentó hacia las 11 a. m., cuando el cabildante se estacionó junto a un paradero del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), en la calle 173 con autopista Norte.

“Él se transportaba en un vehículo Twingo, con vidrios polarizados, y yo le hice señas para que se moviera, pero no acató. Entonces me acerqué y le expliqué que estaba parqueado en una zona no permitida, y le solicité tanto los documentos del carro, como el permiso para tener vidrios polarizados”, afirmó el coronel Jaramillo.

A lo anterior, agregó: “Me dijo que no tenía el permiso y que por favor le colaborara. Yo le indiqué que no contar con el permiso de vidrios polarizados le acarreaba una multa de 15 SMDLV, y cuando le iba a hacer el comparendo, sacó un billete de 50.000 pesos. A mí me tomó por sorpresa y le dije que ese comportamiento era un delito, así que de inmediato lo capturamos”.

El cabildante fue trasladado a la URI de Paloquemao para responder por el delito de cohecho, que en el país puede acarrear una pena entre los 5 y los 10 años de cárcel.

El vehículo no fue inmovilizado, por lo cual tuvo que ser guardado en un parqueadero del norte de Bogotá.

Cabe mencionar el concejal fue elegido por elección popular en el municipio de Nemocón durante el periodo 2016-2019.