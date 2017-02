Senador denunciará a Cristina Plazas por muerte de madre indígena

El senador Alexander López decidió presentar una denuncia contra la directora del ICBF, Cristina Plazas, como presunta responsable de la muerte de María Cristina Pushaina, una mujer guajira que estaba en cuidados intensivos en la clínica Renacer de Rioacha.

El senador señaló que: “en la audiencia del pasado jueves denuncié que la señora Pushaina y sus tres hijos estaban en grave peligro de muerte por su avanzado estado de desnutrición y solicité acciones urgentes de la directora del ICBF (Cristina Plazas), de la Procuraduría y el Ministerio de Salud, pero infortunadamente no sirvieron porque esta madrugada perdió la vida, un hecho verdaderamente trágico”.

Y le exigió al ICBF un informe para determinar si los otros hijos de la fallecida estaban incluidos en los programas de protección a las poblaciones en riesgo de la Guajira, según López, estos están también en estado de desnutrición.

El senador le pidió al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que se adopten las medidas necesarias para proteger la vida de los otros menores de edad que podrían presentar riesgo de muerte.

Sin embargo, no está claro dentro de la denuncia del senador, el hecho de que la salud de la señora María Cristina Pushaina no es responsabilidad del ICBF, pues no era una madre lactante y a sus 28 años no pertenece al grupo de población al que se dirigen los programas del organismo.

Según indagaciones del periódico El Espectador, la señora Pushaina sí presentaba un cuadro grave de desnutrición y llegó a este estado como resultado de una tuberculosis y un posible cáncer de pulmón.

Este tampoco es un aspecto de injerencia el ICBF, para el caso sería del Ministerio de la Salud.