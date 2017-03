Le ofrecen 65 millones de dólares a Barack Obama por escribir sus memorias

El ex presidente estadounidense Barack Obama, junto con su esposa, Michelle Obama, firmaron un increíble contrato con el grupo editorial Penguin Random House para publicar sus memorias por la suma de 65 millones de dólares.

No es la primera vez: el republicano George Bush , recibió 10 millones al escribir sus memorias; su antecesor Bill Clinton , consiguió un contrato de 15 millones, pero la noticia se centra en la cantidad millonaria del contrato.

Los derechos a escribir las memorias se los aseguró la editorial en una subasta para su publicación internacional. Según The Financial Times, pagó por ello más de 65 millones de dólares, todo un récord para las memorias de un ex presidente.

Aunque en Estados Unidos es habitual que un ex presidente publique sus memorias tras acabar su mandato, no lo es tanto en el caso de las ex primeras damas. Sin embargo, durante sus ocho años en la Casa Blanca, Michelle Obama gozó de una enorme popularidad.