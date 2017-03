Leyva y Ordóñez, dos conservadores, hoy opuestos, que encienden el debate político

Este miércoles en el auditorio de la Universidad de Santander, UDES, en Bucaramanga, Alejandro Ordóñez, exprocurador e invitado como panelista del foro ‘Colombia Posconflicto y Nuevas Realidades‘, sostuvo una discusión con el exministro Álvaro Leyva Durán.

Desde los críticos de los acuerdos de paz con las FARC, además de Ordóñez, estaba Carlos Holmes Trujillo, dirigente del Centro Democrático, mientras que Leyva, en desventaja, debía defenderlos, en su condición de asesor de las FARC en la Mesa de Negociación de La Habana.

Para comenzar, a Leyva no le cayeron muy bien las interpretaciones que hizo Alejandro Ordóñez del acuerdo de paz, especialmente cuando volvió a mencionar su tesis de la ideología de género, circunstancia que encendió la confrontación.

Leyva Durán le señaló entonces: “Usted es un principiante en la política, ni la patanería ni la mentira lo va a hacer exitoso (…), porque usted viene con la autoridad del procurador, posición de la cual abusó, y se lo digo aquí a un metro, y me gustaría que me mirara (…), no vamos a permitir que esos discursos incendien el país”.

Por su parte Ordóñez no lo miró, pero cuando Leyva terminó su intervención, encendió su micrófono para darle réplica.

La respuesta de Ordóñez no se hizo esperar: “Usted es un farsante, doctor Leyva (…). Yo no le conocía su autodescriptiva egolatría, como una especie de gurú del pacifismo. Le debo decir varias cosas: ¿usted acaso me está amenazando cuando me dice que acá estoy incendiando?, porque a usted le tengo miedo por sus vínculos con las FARC”.