Exministro Arias recurre a corte de apelaciones para frenar extradición

El exministro Andrés Felipe Arias recurrió este jueves a una corte de Apelaciones en Atlanta para detener el proceso para su extradición a Colombia, que está a cargo del juez John O’Sullivan en Florida, según documentos judiciales.

Los abogados de Arias, condenado en Colombia a más de 17 años de prisión por el llamado “caso Agro Ingreso Seguro”, un programa de ayudas para campesinos pobres que acabaron en manos de ricos terratenientes, presentaron de nuevo un “mandato de prohibición” contra el juez O’Sullivan, pero esta vez en la Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Atlanta.

El recurso es la respuesta de la defensa de Arias, a cargo de David Oscar Markus, Ricardo J. Bascuas y Marc David, a la negativa de O’Sullivan a acoger una petición para que suspenda todas sus actuaciones en el caso.

Los abogados de Arias argumentan que el proceso no puede continuar ni Arias ser entregado a Colombia porque no existe un tratado de extradición vigente entre ambas naciones, puesto que no fue ratificado nunca cabalmente por Colombia.

Sin embargo, el juez O’Sullivan y la Fiscalía de EE.UU., que representa al Gobierno de Colombia, han rechazado ese argumento y alegado que basta con la voluntad de los dos gobiernos en acordar extradiciones para esté efectivo.

A mediados de febrero el juez federal negó a Arias un primer “mandato de prohibición” para suspender el proceso.

A juicio de la Fiscalía, ese mandato se trata de un recurso “drástico”. Son requerimientos “emitidos si el peticionario muestra ‘circunstancias excepcionales que equivalen a una usurpación judicial del poder'”, precisó la acusación.

La Fiscalía pidió además esta semana a O’Sullivan ordenar que Arias sea detenido de nuevo o endurecer los términos de su liberación argumentando “alto riego de fuga”, pero el juez no se pronunció hasta ahora.

Arias estuvo detenido desde el 24 de agosto pasado hasta el 17 de noviembre, cuando O’Sullivan le concedió la libertad bajo fianza.

Los abogado señalaron este miércoles que su cliente ha cumplido “sin problemas” con las condiciones de la libertad bajo fianza. Con EFE