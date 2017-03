Procuraduría pide a Corte Suprema absolver al exsenador Luis Alfredo Ramos en proceso por “parapolítica”

–Por falta de pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad, la Procuraduría General de La Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia la absolución de Luis Alfredo Ramos dentro del proceso de la llamada “parapolítica”.

Según el Ministerio Público, en los testimonios recolectados no se demuestra plenamente que Luis Alfredo Ramos haya incurrido en el delito de concierto para delinquir y tampoco se puede demostrar que haya recibido dinero para apoyar el proyecto de ley de justicia y paz, tal como lo querían los exjefes paramilitares.

Frente a las versiones entregadas por Juan Carlos Sierra, alias “el tuso”, con respecto a que se hubieran destinado dineros para el exgobernador de Antioquia, no se tiene total soporte, pues en los documentos de la desmovilización no lo relacionan como jefe de finanzas, y otros exparamilitares e informes demuestran que él no se encargaba del dinero.

Con relación a la acusación de un incremento de los votos para llegar al Congreso de la República, dicha campaña fue anterior a su participación en la reunión de Bello con líderes de las AUC y no demuestran que por influencia de grupos paramilitares se haya aumentado el caudal electoral.

El Ministerio Publico aclaró a la Corte Suprema de Justicia que no desestima las pruebas recolectadas, pero sí que estas no son contundentes para demostrar la culpabilidad del exsenador Ramos Botero.