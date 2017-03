El autor birtánico Ed Sheeran estrena su nuevo disco “Divide”. Es el tercer trabajo discográfico de Sheeran, y, según él, puede ser “el mejor disco que he hecho”. Este nuevo compendio de canciones tiene una particularidad: todas son de su autoría. Se trata de doce temas en los que se incluyen éxitos como “Castle on the Hill” y “Shape of You”.

Estas dos últimas llegaron al primer puesto de descagas en la plataforma digital Spotify. Fueron lanzadas en enero y, tan solo dos semanas después, ya tenían el primer y segundo puesto en descargas y reproducciones.

Además, el cantautor nacido en Hebden Bridge, Inglaterra, es el artista más escuchado en la misma. De los cien millones de usuarios, un poco más del 40 porciento ha descargado algún tema de Ed Sheeran.

El cantante de 26 años también recibió el reconocimiento por la canción “Love Yourself”, nominada a mejor canción del año y tema que escribió para la interpretación de Justin Bieber.

En cuanto a su creatividad musical, Sheeran señaló que su insipiración se “basa en las cosas cotidianas”. También admitió que en algún momento de su carrera alcanzó a pensar que el momento en el que un artista es más propenso a esciribr mejores canciones es cuando está en algún momento de debilidad. Esta hipótesis fue refutada por él mismo al ver el punto en el que está su carrera contrastado con el hecho de “estar muy feliz”, señaló.

Sheeran tiene cierta predilección por canciones lentas. Encuentra en un ritmo pasivo el medio para poder explotar su creatividad. Sin embargo, es consciente de que debe haber un equilibrio, pensando, entre otras cosas, en lo aburridos que podrían ser sus conciertos si solo se tratara de baladas. Es en este punto en el que “Perfect”, canción favorita del artista de su nuevo álbum, contrasta con otras como “Shape of You”, que incluye un ritmo mucho más rápido.

“Es bueno tener diversidad en los discos, no hacerlo todo igual”, explicó.También admite que esta nueva producción tiene un contenido más maduro, comparados con sus dos discos anteriores +, de 2011 y x de 2014. Cabe recordar que de los dos álbumes anteriores ha llegado a vender más de 20 millones de copias alrededor del mundo.

Sheeran ha sido merecedor de premios como el American Music Award, BBC Music Award, tres Brit, dos Grammy, un Ivor Novello, tres MTV Music Awards y un Premio 40 Principales.

El próximo 2 de junio Ed Sheeran presentará “Divide” al público colombiano. Se presentará en el Parque Simón Bolívar.