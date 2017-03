La paz en Colombia: En 6 meses de vigencia del cese al fuego solo se han registrado 3 violaciones

–Tras finalizar la concentración de las Farc en las zonas veredales para comenzar la dejación de armas, se entregó un reporte sobre el monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral, en el cual señala que transcurridos seis meses desde que se suspendieron las hostilidades, se han registrado tres violaciones.

En las acciones que supusieron violaciones a los compromisos del cese, murieron dos guerrilleros y dos disidentes de las Farc; además, fue secuestrado un civil, precisa el informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC.

En total, la ONG señala que ha registrado trece eventos que suponen infracciones a las reglas que regulan dicho el cese el fuego y de hostilidades bilateral, tres de las cuales ocurrieron durante el último mes, pero agrega que no se han presentado víctimas mortales ni heridos de la población civil o de la fuerza pública durante estos seis meses de cese bilateral.

En el mes de febrero, en zonas de reciente presencia de las Farc, se registraron siete reportes de acciones violentas realizadas por desconocidos, en las que tres personas murieron. Estos reportes deben ser verificados para descartar la responsabilidad de este grupo en tales hechos.

En este mes no se registraron reportes de hostilidades atribuidos a las Farc que afectaran a la población civil.

Este mes, ninguna de las partes realizó acciones ofensivas violatorias que afectaran el funcionamiento del Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) o de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), o de los Puntos de Transitorios de Normalización (PTN).

En último mes ninguna de las partes realizó acciones que atentaran contra la integridad moral de la contraparte.

Tres violaciones a las reglas que regulan el CFHBD

Los incidentes ocurridos en el último mes, corresponden a tres hechos diferentes, en los que cinco guerrilleros de las FARC fueron capturados por la fuerza pública. Frente a ellas, no se conoce ninguna declaración oficial del MMV.

En zona rural de Maicao, La Guajira, fueron capturadas dos personas que se hacían pasar por guerrilleros del ELN según la fuerza pública.

Sin embargo, posteriormente las FARC señalaron que estas dos personas pertenecen a este grupo y que en el momento de la captura los guerrilleros estaban desplazándose hacia el PTN de Pondores, ubicado en Fonseca, mismo departamento.

El Ejército afirmó que a los detenidos se les incautó armamento y que durante la detención, no se identificaron como guerrilleros de las FARC. En caso de que se tratara de milicianos o miembros de estos grupos que estuvieran en camino hacia la ZVTN, no existiría infracción alguna a los protocolos. Sin embargo, el incidente evidencia la necesidad de acordar un mecanismo para nuevas entradas de combatientes o milicianos a las ZVTN, ya que tanto las FARC como el Gobierno habían confirmado que dicha la finalización movilización había terminado.

Luis Pérez Gutiérrez, gobernador de Antioquia, denunció que en Ituango, en este departamento, dos guerrilleros habrían salido sin autorización de la ZVTN de Santa Lucía, donde permanecen concentrados los integrantes del frente 18 de las FARC. Los guerrilleros fueron detenidos temporalmente por el Ejército.

En zona rural de Piendamó, Cauca, la Policía capturó a un guerrillero de las FARC que estaba de civil y desarmado. El detenido habría salido de la ZVTN, ubicada en Caldono, sin haber informado al MMV. Al guerrillero se le incautó un morral en el que llevaba un uniforme militar con insignias de las FARC.

Estos tres hechos infringen las reglas del Protocolo del Cese el Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo establecido en el Acuerdo, pero no suponen violaciones al cese el fuego. CERAC identifica al menos dos compromisos que fueron incumplidos por parte de las FARC:

No transgredir los acuerdos y protocolos relacionados con el ingreso y salida de las ZVTN y los PTN.

Hacer presencia armada y uniformada en cualquier lugar diferente a los campamentos.

Incidentes pendientes de confirmación del MMV

En el último mes se reportaron tres eventos los cuales podrían considerarse como violaciones a las reglas que regulan el CFHBD. Dichos incidentes se encuentran pendientes de una verificación por parte del MMV:

El 21 de febrero se reportó de una persona herida con arma de fuego en la ZVTN de La Elvira, ubicada en Buenos Aires, Cauca. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, afirmó que se trató de un guerrillero de las FARC que se propinó a sí mismo un disparo, debido a un problema que tuvo con su compañera sentimental. Si bien los protocolos establecen que “Durante la vigencia de las ZVTN y PTN es suspendido el porte y la tenencia de armas para la población civil. Por fuera de los campamentos las y los integrantes de las FARC-EP transitan en traje civil y sin armamento”, no se sabe si el incidente ocurrió fuera del campamento (el cual se sabe que está en construcción). De haber ocurrido fuera del campamento, esta sería la primera violación a los protocolos que regulan dicho cese, que ocurre al interior de las ZVTN. Si bien este evento no fue el resultado de una confrontación o un ataque por parte de un guerrillero, es evidente que mientras que no se termine la dejación de armas, persiste el alto riesgo de acciones de violencia armada dentro de las zonas.

El máximo líder de las FARC, Timoleón Jiménez, denunció en dos ocasiones, en este mes, sobrevuelos de aeronaves sobre las ZVTN. En lo corrido del CFHBD las FARC han realizado tres denuncias de sobrevuelos. Sin embargo se desconoce si estos se han efectuado a una distancia menor a los cinco mil pies de altura de las ZVTN. De ser así, los hechos constituirían violaciones a los protocolos del cese al fuego y hostilidades.

Tercer informe mensual del MMV

El MMV publicó el tercer informe mensual sobre el monitoreo que realiza del cese el fuego; el informe abarca el periodo entre el 7 de enero y el 7 de febrero de 2017. En este periodo el MMV identificó y confirmó “de tres incumplimientos y dos violaciones al CFHBD y DA”.

FARC

El 10 de enero, en San Vicente del Caguán, Caquetá, se presentó un ataque contra alias ‘Mojoso’, desertor de esa guerrilla, en el que murió una mujer que lo acompañaba.

El 16 de enero, en San Miguel, Guaviare, cinco guerrilleros fueron sorprendidos por las autoridades “portando armas cortas” cuando iban en motocicletas por fuera de la zona de pre agrupamiento temporal en este municipio.

El 18 de enero, en el caserío Los Pinos de Buenos Aires, Cauca, durante en el desplazamiento de tres miembros de las FARC-EP, se determinó que dos de ellos portaban armas cortas.

Gobierno

El 31 de diciembre de 2016, Cesar, miembros de la fuerza pública realizaron una actividad operativa a una distancia inferior a los 3.000 metros de la ubicación de las FARC.

El 24 de enero 2017 en La Paz, Cesar, tres militares que iban en un camión del Ejército ingresaron a un punto de pre agrupamiento temporal donde se encontraban las estructuras de las FARC.

Secuestro atribuido a disidencias de las FARC

Durante el último mes, el Gaula de la Policía, afirmó que un grupo de disidentes de las FARC, en alianza con integrantes de la delincuencia común, serían los responsables del secuestro de la profesora Rosalba Ariza, ocurrido el 1 de noviembre de 2016, en zona rural de Puracé, Cauca. Este sería el primer secuestro que es atribuido a disidentes de esta guerrilla.

Acciones que no han sido atribuidas a las FARC y que se han presentado en zonas con presencia violenta del grupo guerrillero

En el último mes se registraron siete acciones violentas que, si bien no fueron atribuidas a las FARC, se realizaron en municipios donde existió presencia reciente del grupo guerrillero y, por tanto, deberían ser, a juicio de CERAC, objeto de verificación para descartar la eventual responsabilidad de ese grupo en ellas. En estas acciones murieron dos personas.

En Corinto, Cauca, fue asesinado con arma de fuego, Wilmer de Jesus Montoya, funcionario de la alcaldía local.

En zona rural de Caloto, mismo departamento, mismo departamento, desconocidos atacaron con arma de fuego el vehículo en el que se movilizaba Nilsa Ul Zape, vicepresidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Morales. Aunque la víctima resultó ilesa, uno de sus escoltas quedó herido.

En zona rural de Inzá, mismo departamento, integrantes de un grupo armado no identificado incendiaron maquinaria pesada que pertenecía a la empresa Consorcio Colombo Brasilero. En este hecho no se reportaron víctimas.

En zona rural de Calamar, Guaviare, un francotirador de un grupo armado no identificado asesinó con arma de fuego al auxiliar de la Policía, Brayan Stiven Murcia Muñoz.

En Chaparral, Tolima, fue asesinada Danna Méndez, dirigente de las Asociación de Integrantes de la Comunidad LGBTI del municipio.

En San José de la Fragua, Caquetá, fue herido con arma de fuego César Ignacio Acosta, defensor público.

En el corregimiento Juan José de Puerto Libertador, Córdoba, integrantes de un grupo armado no identificado hostigaron una patrulla militar. En el ataque, un soldado resultó herido.

Desde que inició el cese el fuego, CERAC ha registrado 37 acciones violentas, en las que se desconoce el responsable y que a nuestro juicio deben ser objeto de verificación, ya que ocurrieron en zonas de presencia histórica de las FARC, por lo cual eventualmente la responsabilidad podría ser atribuida a ese grupo.

Accidentes con minas antipersonales o munición sin explotar en zonas de reciente presencia de las FARC

En lo corrido de estos seis meses CERAC ha registrado seis incidentes con minas antipersonales y munición sin explotar, en municipios de reciente presencia violenta de las FARC; uno de ellos se registró este mes, en el que un soldado murió al activar accidentalmente una mina antipersonal, que según el Ejército, fue instalada por integrantes de las FARC.

Aclaración metodológica

De acuerdo con las declaraciones de representantes del Gobierno y las FARC, tras la finalización del desplazamiento de las estructuras de las FARC de los Puntos Transitorios de Normalización a las Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización se activan las ZVTN e inicia el proceso de dejación de armas. Por esta razón las reglas que regulan el CFHBD y el proceso de DA, serán las establecidas en los protocolos del Acuerdo Final y ya no tendrán vigencia las reglas establecidas en el protocolo del 13 de octubre.