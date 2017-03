Resultados de loterías y chances de este viernes 3 de marzo en Colombia

Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este viernes 3 de marzo en el territorio colombiano:

LOTERIA DE MEDELLIN

7292 SERIE 182

LOTERIA DE RISARALDA

4426 SERIE 020

LOTERIA DE SANTANDER

0776 SERIE 068

DORADO:

Mañana 9376 – Tarde 9558

SUPER ASTRO SOL:

0086 – Signo Virgo

SUPER ASTRO LUNA:

2758 – Signo Sagitario

CHONTICO:

Día 5520 – Noche 9348

PAISITA:

Día 2284 – Noche 3328

CAFETERITO:

Tarde 8925 – Noche 5088

PIJAO:

3441

CASH THREE:

Día 780 – Noche 587

PLAY FOUR:

Día 5602 – Noche 6825

EVENING:

7031

WIN FOUR:

2840

SAMAN:

5061

SINUANO:

Día 3640 – Noche 9701

CULONA:

8905

CARIBEÑA:

Día 8984 – Noche 4158

MOTILÓN:

Día 4406 – Noche 8692

LA BOLITA

Día 5062 – Noche 3171

COLONO:

7143

LA FANTASTICA:

Día 3731 – Noche 6621