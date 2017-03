Resultados de loterías y chances de este sábado 4 de marzo en Colombia

Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este sábado 4 de marzo en el territorio colombiano:

BALOTO

O4, 09, 10, 37, 44, 45

LOTERIA DE BOYACA

5953 SERIE 160

LOTERIA DEL CAUCA

1360 SERIE 015

DORADO:

Mañana 6907 – Tarde 8622 – Noche 0172

SUPER ASTRO SOL:

7907 – Signo Cáncer

SUPER ASTRO LUNA:

4831 – Signo Virgo

CHONTICO:

Día 5812 – Noche 6437

PAISITA:

Día 4909 – Noche 9444 – Paisita 3: 2638

CAFETERITO:

Tarde 2301 – Noche 6188

PIJAO:

9623

CASH THREE:

Día 627 – Noche 809

PLAY FOUR:

Día 3408 – Noche 2277

EVENING:

9304

WIN FOUR:

4141

SAMAN:

9863

SINUANO:

Día 6961 – Noche 9111

CULONA:

5960

CARIBEÑA:

Día 8897 – Noche 6285

MOTILÓN:

Día 9860 – Noche 1238

LA BOLITA

Día 2680 – Noche 1955

COLONO:

5380

LA FANTASTICA:

Día 4252 – Noche 5087