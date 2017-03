Farc: Ni desmienten ni confirman pagos de Odebrecht por 20 años

–Así es. Las Farc no desmintieron ni confirmaron la denuncia hecha desde Brasil de que recibieron millonarios pagos de la firma constructora Odebrech a cambio de permitirles adelantar obras en el territorio colombiano.

Sobre el particular fue interrogado el cabecilla del grupo guerrillero alias Pastor Alape en una rueda de prensa que convocó el grupo guerrillero en Bogotá para informar sobre el atraso en las obras de montaje y adecuacion de las zonas veredales.

Al efecto, Alape se limitó a señalar:

“No tenemos conocimiento de que la insurgencia de las Farc haya recibido un peso para financiación de esta empresa”.

Por supuesto no dijo quien podría tener conocimiento del hecho que fue denunciado.

A su turno, alias Jesús Santrich, otro cabecilla de las Farc, fue preguntado sobre el tema por el diario argentino Página 12 y respondió:

“Francamente, no creo que Odebrecht haya financiado a las Farc”.

“Lo de Odebrecht–dijo– lo tendrán que decir ellos. Somos aún hoy una organización insurgente, rebelde, por tanto nuestra financiación no era precisamente con auxilios estatales. Recordemos que nos financiábamos con una normatividad paralela que creamos en el pasado y le cobrábamos impuestos a todas clase de economías”.

También indicó:

“Hoy somos una organización que transita a la legalidad pero eso no debe convertirnos en delatores. Pregúntense entonces sobre los fusiles americanos que tenemos. ¿Quién nos los dio? ¿La embajada gringa? Estamos en transición a la legalidad, pero eso no nos convierte en delatores. Por lo tanto, no vamos a hacer ninguna afirmación a favor o en contra de Odebrecht”.

Empero, admitió:

“Claro que hemos recogido recursos de muchas áreas, de muchas zonas, de muchas empresas. Nuestra financiación no ha salido de la nada. Francamente, no creo que Odebrecht haya financiado a las Farc. Esto puede tratarse más bien de una cortina de humo para desviar la atención frente al problema que tenemos con funcionarios públicos como el Fiscal General que sí está involucrado en el caso de Odebrecht”

El hecho es que el portal ‘Veja’ de Brasil, informó este sábado que en supuestas declaraciones, Marcelo Odebrecht, presidente de la firma constructora de ese país, dijo que ésta había pagado dineros al grupo guerrillero de las Farc, durante los últimos 20 años.

Según el portal los dineros se cancelaban a manera de permisos y oscilaban entre 50.000 y 100.000 dólares, con lo que se garantizaba trabajar sin el temor de atentados o amenazas a los funcionarios, contratistas y personal que tenía que ver con los proyectos.

Este lunes, la firma constructora brasileña también desmintió haber hecho esos pagos a las Farc.