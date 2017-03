Gol de Falcao ante el Manchester City fue premiado por Champions

El gol del atacante colombiano Radamel Falcao García contra el Manchester City fue premiado este lunes como el mejor gol de la segunda semana de los octavos de final de la Champions League.

La Champions realizó una animación que imita lo que fue la anotación del Falcao al City, la cuenta oficial de twitter del torneo internacional asegura que luego de las votaciones, el gol del ‘tigre’ fue elegido por todos los hinchas mundiales como el mejor de esa jornada.

El Gif reconstruye la jugada previa y el gol del colombiano que en ese momento alcanzaba doblete en el juego que terminó perdiendo su equipo 5-3 y que la próxima semana luchará por remontar.

Trino de la Champions League:

Was there ever any doubt? @FALCAO's stunning chip for @AS_Monaco_EN has been voted #UCL Goal of the Week! pic.twitter.com/POTLOdfKxs

— Champions League (@ChampionsLeague) 6 de marzo de 2017